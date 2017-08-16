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Büyükelçi'nin oğlu ağlamaya başlayınca...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avustralya Büyükelçisi'nin görüşmesi esnasında Büyükelçi Brown'un küçük oğlu Danial ağlamaya başlayınca Erdoğan küçük çocuğa oyuncak hediye etti.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:05
Büyükelçi'nin oğlu ağlamaya başlayınca...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Büyükelçisi Marc Innes Brown'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Avustralya Büyükelçisi Marc Innes Brown, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu takdim etti. Büyükelçi Brown eşi, çocuğu ve mahiyetindeki elçilik çalışanlarını taktim etti.

Büyükelçi Brown'un küçük oğlu Danial, tören esnasında annesinin kucağında ağlamaya başlayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük çocuğu hem sevdi hem de oyuncak hediye etti. 

 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:05
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