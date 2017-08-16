Büyükelçi'nin oğlu ağlamaya başlayınca...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Büyükelçisi Marc Innes Brown'u kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Avustralya Büyükelçisi Marc Innes Brown, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu takdim etti. Büyükelçi Brown eşi, çocuğu ve mahiyetindeki elçilik çalışanlarını taktim etti.

Büyükelçi Brown'un küçük oğlu Danial, tören esnasında annesinin kucağında ağlamaya başlayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük çocuğu hem sevdi hem de oyuncak hediye etti.