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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a ziyaret

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki aylarda İran'a bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

24 Haziran 2017 Cumartesi 16:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a ziyaret

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin, İran'da yeniden cumhurbaşkanı seçilen Hasan Ruhani'nin yemin töreni ve yeni kabinesinin oluşmasının ardından gerçekleşeceğini kaydetti.

Erdoğan'ın Tahran'daki temasları kapsamında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konsey Toplantısı'nın dördüncüsünün de gerçekleşeceği belirtildi.

HEDEF 30 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Halihazırda yaklaşık 11 milyar dolar ticaret hacmine sahip iki ülke,  iki ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor

ÖNCE EKONOMİ BAKANI GİDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden önce Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Tahran'da temaslarda bulunması öngörülüyor.

Zeybeykci'nin Temmuz ayının ikinci haftasında İran'da olması bekleniyor.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 16:26
  1. iran
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Hasan Ruhani
  4. Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin
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