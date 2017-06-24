Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a ziyaret
Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki aylarda İran'a bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.24 Haziran 2017 Cumartesi 16:26
Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin, İran'da yeniden cumhurbaşkanı seçilen Hasan Ruhani'nin yemin töreni ve yeni kabinesinin oluşmasının ardından gerçekleşeceğini kaydetti.
Erdoğan'ın Tahran'daki temasları kapsamında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konsey Toplantısı'nın dördüncüsünün de gerçekleşeceği belirtildi.
HEDEF 30 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ
Halihazırda yaklaşık 11 milyar dolar ticaret hacmine sahip iki ülke, iki ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor
ÖNCE EKONOMİ BAKANI GİDECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden önce Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Tahran'da temaslarda bulunması öngörülüyor.
Zeybeykci'nin Temmuz ayının ikinci haftasında İran'da olması bekleniyor.