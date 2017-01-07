Büyükelçileri de etkiledi! Gidemiyorlar

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Dışişleri Bakanlığının yurt dışı ve merkez teşkilatlarındaki büyükelçilerin katılımıyla bu yıl 9'uncusunu düzenleyeceği Büyükelçiler Konferansı, yarın Ankara'da başlayacak. Konferansın resmi açılış töreni, pazartesi sabahı yapılacak.

2008'den bu yana düzenlenen konferansın bu yılki teması "2023'e Doğru: Milli Değerler ve Küresel Hedefler" olarak belirlendi.

Konferans kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ziyaret edilerek talimatları alınacak, yapılacak oturumlarda başbakan yardımcıları ve bakanlar büyükelçilere hitap edecek, iş dünyasının temsilcileriyle istişarelerde bulunulacak. Büyükelçiler, milletin iradesiyle yenilgiye uğratılan 15 Temmuz hain darbe girişimine hedef olan Gazi Meclisi de ziyaret edecek

Konferans nedeniyle Türkiye'nin yurt dışında görev yapan büyükelçileri, Ankara'ya gelmeye başladı. Ancak çok sayıda büyükelçinin İstanbul'da hava koşullarından etkilendiği ve Ankara'ya ulaşmakta zorlandığı öğrenildi. Dışişleri kaynakları, konferansın planladığı şekilde yapılması için çalışma içinde olduklarını dile getirdi.