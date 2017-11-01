''Büyükelçi tayin etmek, diktatörü tanımaktır''

Lübnan Müslüman Alimler Heyeti, Lübnan’da Esed rejimine bağlı Büyükelçilik binasının tekrar faaliyete geçirilmesini kınayan bir bildiri yayınladılar.

Bu adımı Arap Dünyası ve Uluslararası Toplum’un Esed rejimine karşı uyguladığı boykot çizgisinden öteye geçmek olarak nitelendirdiler. Lübnan Müslüman Alimler Heyeti tarafından, yayınlanan yazılı açıklamada, “Suç rejimine Lübnan’da Büyükelçi tayin edilmesi, katliamları sebebiyle Suriye ve Lübnan halkının nefretini kazanmış ve bu manada meşruiyetini kaybetmiş olan Esed rejimini tanıma girişimidir” denildi.

Yapılan açıklamada; Esed Rejiminin Lübnan Büyükelçiliğinin tekrar açılmasının Lübnan’daki Esed işbirlikçileri aracılığıyla Lübnan’ın egemenliğini ihlal eden bir adım olduğu vurgulandı.

Heyet tarafından yayınlanan beyanatta, Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde evlerine dönmesi konusu ele alınarak bu konunun çözüm adresinin “mültecilerin evlerini başlarına yıkan ve Suriye’yi İran’a satan Esed rejimi” olmadığının altı çizilerek “uluslararası güçlerle karara varılması şeklinde açıklamaya gidildi.