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Büyükelçi suikastinin kilit ismi gözaltına alındı

Karanlık suikast tüm yönleriyle aydınlatılmaya devam ediyor. Rus Büyükelçi Karlov'u öldüren Altıntaş'ın bağlantılarını araştıran polis, soruşturmanın "kilit ismi" olabilecek bir şüpheliyi İstanbul'da gözaltına aldı. Altıntaş'ın 'radikal görüşlü' şüpheliyle İstanbul'a giderek görüştüğü öğrenildi.

Büyükelçi suikastinin kilit ismi gözaltına alındı
Eklenme: 24 Aralık 2016, 07:55
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Karanlık suikast tüm yönleriyle aydınlatılmaya devam ediyor. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturmada dün önemli bir gelişme yaşandı. Milliyet'in aldığı bilgiye göre, Karlov'u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın bağlantılarını araştıran polis, eylemciyle görüşen bir kişinin varlığını tespit etti. İstanbul'da yaşayan söz konusu kişinin "radikal görüşlere" sahip olduğu ve Altıntaş'ın bir süre önce İstanbul'a giderek yüz yüze bir görüşme yaptığı öğrenildi. Adı gizli tutulan ve soruşturma içinde önemli olabileceği değerlendirilen şüpheli gözaltına alındıktan sonra dün Ankara'ya getirildi. Altıntaş'ın, herhangi bir işi olmayan bu kişi ile görüşmek için izin alarak İstanbul'a gittiği tespit edildi.

Bu arada, Büyükelçi Karlov'un öldürülmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önerisi doğrultusunda Ankara'ya gelen Rus güvenlik uzmanlarının Ankara Emniyeti'nde devam eden adli soruşturmaya katıldıkları öğrenildi. Rus uzmanların, zaman zaman şüphelilerin sorgu işlemlerini takip ettikleri ve tercüman aracılığıyla bilgilendikleri kaydedildi.

2. TELEFON ŞÜPHESİ

Altıntaş'ın üzerine kayıtlı olan GSM hattının kullanıldığı yeni model akıllı cep telefonunda whattsapp iletişim sisteminin bulunmaması, başka bir telefon olabileceği şüphesini gündeme getirdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli olan Altıntaş'ın cep telefonunda polislerin birbiri ile haberleşmede kullandıkları WhatsApp uygulamasının olmadığı görüldü. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten polis, Altıntaş'ın "temaslarının tespit edilmesini önlemek" amacıyla yapacağı haberleşmeyi gizlemek adına başka bir telefon kullanıp kullanmadığı araştırılmaya başlandı. Yapılan araştırmalarda, 15 Temmuz günü izin aldığı belirlenen Altıntaş'ın, Kalaba'da belirlenen ikinci adrese, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Ağustos ayında taşındığı ve halen gözaltında bulunan avukatın ev arkadaşı olduğu tespit edildi.

8 POLİS GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Altıntaş'la bağlantısı olduğu belirlenen ve gözaltına alınan polislerin sayısı 5'e yükseldi. Polislerin 4'ü İzmir'de, 1'i Ankara'da gözaltına alındı. Ayrıca, KHK ile ihraç edilen bir komiser ile Altıntaş'ın ev arkadaşı avukat da Ankara'da gözaltında bulunuyor.

 
EtiketlerRus Büyükelçi Karlov suikasti
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