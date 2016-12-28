Büyükelçi suikastinin düzenlendiği dizinin sonraki bölümünde...

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) tüm yayın organlarında yayınlanan dizi ve filmler inceleme altına alındı. Bu zamana kadar yayınlanan bir çok dizi ve filmde subliminal mesajlar tespit edildi.

BÜYÜKELÇİSUİKASTINDAN SONRA YENİ SAHNE



Terör örgütü FETÖ’nün yayın organlarından Samanyolu TV’de yayınlanan Nizama Adanmış Ruhlar’ın 89. bölümünde yayınlanan büyükelçiye suikast sahnesinde, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastının benzerliğinin ortaya çıkmasından sonra bugün sosyal medyada paylaşılan aynı diziye ait yeni bir sahne ise dikkat çekti.

YILBAŞINDA NOEL BABA KILIĞINDA...



Dizinin 90. bölümünde Noel baba kılığında bir kişi Türkiye'de bombalı eylem hazırlığı yapıyor. Dizinin bir önceki bölümünde büyükelçi suikastının birebir sahnelenmesi ve bir sonraki bölümün yılbaşına denk gelmesi akıllara soru işaretleri getirdi.

FETÖ dizisinde yayınlanan sahnede oyuncak içine yerleştirilen bombalarla saldırı yapılması planlanıyor.