Büyükelçi soruşturmasında gelişme

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un katili Mevlüt Mert Altıntaş FETÖ'cü polisin evinde kalmış.
Dayısının şüpheli para transferleri mercek altında
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un katili Mevlüt Mert Altıntaş FETÖ'cü polisin evinde kalmış.
Dayısının şüpheli para transferleri mercek altında
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