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Büyükelçi şaştı bu işe! "Asfalt ekipleri çok hoşgörülü"

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore sosyal medya hesabı Twitter üzerinden aracının fotoğrafını paylaştı.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 21:26
Büyükelçi şaştı bu işe! "Asfalt ekipleri çok hoşgörülü"

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore sosyal medya hesabı Twitter üzerinden aracının fotoğrafıyla birlikte, "Ankara’daki asfalt ekipleri çok hoşgörülü. :) Sanırım Birleşik Krallık’ta olsa araç çektirilirdi (ya da asfalt üzerine dökülürdü)" yazısını paylaştı. Moore, bu paylaşımını hem İngilizce hem Türkçe yaptı.

Moore'un paylaştığı fotoğrafta aracının bulunduğu bölüm dışındaki bütün yolun asfaltlandığı gözüküyor.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 21:26
  1. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi
  2. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore
  3. Asfalt ekipleri çok hoşgörülü
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