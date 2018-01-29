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Büyükekşi: Ocakta yüzde 15 ihracat artışı bekliyoruz

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2018 Ocak ayı ihracat oranı beklentilerini açıkladı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 11:33
Büyükekşi: Ocakta yüzde 15 ihracat artışı bekliyoruz

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ocak ayı ihracat beklentilerini açıkladı. Büyükekşi, "Kesin olmamakla beraber yüzde 15 civarında ihracat artışı hedefliyoruz ve 12 milyar doların üzerine çıkacağız" dedi.

Daha önce de TİM'den yapılan açıklamaya göre, 2017 yılını, tüm zamanların en çok ihracat yapılan aralık ayı ve 2017 yılı itibarıyla da Cumhuriyet tarihinin en iyi ikinci yıllık ihracat rakamına ulaşarak kapatan ihracatçılar, 6 sektörde de ihracat rekoru kırmayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı Büyükekşi, 2017’de ihracatın istisnasız her ay arttığını belirterek, şu açıklamalarda bulunmuştu:

"12 ayın 8’inde ihracatımızdaki artış çift haneli oldu. Bu gurur tüm ihracatçılarımızın. 2017’de ayrıca 6 sektörümüz, tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı. 2000 yılında sadece 2,4 milyar dolar olan otomotiv ihracatımız geride bıraktığımız 2017 yılında 28,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine geldi. Aynı dönemde makine sektörü ihracatımız 6,1 milyar dolar ile zirveye ulaşırken, mücevher sektörü 3,3 milyar dolar, savunma ve havacılık sektörü 1,7 milyar dolar, meyve ve sebze mamulleri sektörü 1,4 milyar dolar ve süs bitkileri sektörümüz de 85 milyon dolarla en yüksek yıllık ihracat seviyelerini gördü."

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 11:33
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