Büyükçekmece'de arkadaşını öldürdü, 'beni taciz etti' dedi...

Olaydan önce B.K. ile birlikte alkol aldıklarını söyleyen katil zanlısı kendisini 'Beni taciz etti, gururuma yediremedim' diye savundu.

Katil zanlısı U.K.'nin, B.K.'yi evine kadar takip ettiği ve öldürdüğü iddia ediliyor.

U.K., İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, ardından tutuklanarak cezaevine götürüldü.