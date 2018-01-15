‘Büyükanne’lerin gözü Kaya’da

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, “Bakanlığımız ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında büyükanne projesini hayata geçirdik. Bir yıl dolunca da etki analizleriyle birlikte projenin devam edip etmeyeceğini sizlerle paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Pilot proje, mart sonu itibariyle bitecek. 105 bin başvuru yapılan proje kapsamında torununa bakan büyükannelere 12 ay boyunca karşılıksız 425 TL destek veriliyor.