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Büyükada'daki toplantıda 4 kişiye yakalama kararı

Büyükada'da gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 10 şüpheliden 6’sı tutuklanmıştı. Serbest bırakılan 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

21 Temmuz 2017 Cuma 16:51
Büyükada'daki toplantıda 4 kişiye yakalama kararı

Büyükada'da gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 10 şüpheliden 6’sı tutuklanmıştı. Serbest bırakılan 4 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yakalama kararı çıkarıldı.

Adalar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 5 Temmuz'da Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Büyükada'da gözaltına alınan ve daha sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen, biri Alman ve biri İsveç uyruklu, 10 şüpheliden 6'sı 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçu kapsamında tutuklanmış, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

4'Ü HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Edinilen bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca serbest bırakılan şüpheliler Nalan Erkem, Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan, İlknur Üstün hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 16:51
  1. Büyükada
  2. nalan erkem
  3. şeyhmus özbekli
  4. nejat taştan
  5. ilknur üstün
  • abdoabdo59 dk önce
    araki bulaki. esas serbest bırakan hakimi içeri tıkmanız lazım fatöşçü hakim demekki
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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