Büyükada'daki toplantıda 4 kişiye yakalama kararı

Büyükada'da gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 10 şüpheliden 6’sı tutuklanmıştı. Serbest bırakılan 4 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yakalama kararı çıkarıldı.

Adalar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 5 Temmuz'da Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Büyükada'da gözaltına alınan ve daha sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen, biri Alman ve biri İsveç uyruklu, 10 şüpheliden 6'sı 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçu kapsamında tutuklanmış, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

4'Ü HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Edinilen bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca serbest bırakılan şüpheliler Nalan Erkem, Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan, İlknur Üstün hakkında yakalama kararı çıkarıldı.