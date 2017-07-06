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Büyükada'da yapılan toplantıya operasyon!

15 Temmuz Darbe girişimi akşamı CIA’cıların toplandığı Büyükada’da dün akşam hareketli saatler yaşandı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 08:33
Büyükada'da yapılan toplantıya operasyon!

Af Örgütü’nün İnsan Hakları Gündemi ve Eşit Haklar Merkezi'yle ortaklaşa gerçekleştirdiği toplantıya polis tarafından baskın düzenlendi. Baskında Af Örgütü Türkiye direktörü İdil Eser’in de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. 

Sabah'ın haberine göre; Polisin gözaltına aldığı şüphelilerin Yurttaşlık Derneği'nden Nalan Erkem, Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Veli Acı, İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Günal Kurşun, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nden Nejat Taştan, Yurttaşlık Derneği'nden Özlem Dalkıran, eski Mazlum Der'li aktivist Şeyhmus Özbekli ile moderatörlük yapan Ali Garawi olduğu öğrenildi. İstanbul Emniyetinden gözaltılarla ilgili açıklama yapılmadı.

15 Temmuz TOPLANTISINI AKILLARA GETİRDİ

Büyükada'da bir otelde, 15 Temmuz darbe girişiminin yapıldığı gün giriş yapan, çoğunluğu yabancı 17 kişilik grup, 2 gün boyunca toplantı yapmıştı.

Toplantıda CIA'ya çalışan ABD'li profesör Henri Barkey'in de bulunması dikkat çekmişti.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 08:33
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