Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Büyükada'da yapılan toplantıya operasyon!

İstanbul Büyükada'daki bir otelde, 'insan hakları savunucularının korunmasına yönelik eğitim programı' düzenlediği iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 00:36
Büyükada'da yapılan toplantıya operasyon!

Büyükada'da otele baskın yapan polis 9 kişiyi gözaltına aldı. Alınan istihbarat üzerine polis Büyükada'daki bir otele baskın düzenledi.

Baskında "insan hakları savunucularının korunmasına yönelik eğitim programı" düzenlediği iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Polisin gözaltına aldığı şüphelilerin Yurttaşlık Derneği'nden Nalan Erkem,Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Veli Acı, İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Günal Kurşun, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nden Nejat Taştan, Yurttaşlık Derneği'nden Özlem Dalkıran, eski Mazlum Der'li aktivist Şeyhmus Özbekli ile moderatörlük yapan Ali Garawi olduğu öğrenildi. İstanbul Emniyetinden gözaltılarla ilgili açıklama yapılmadı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 00:36
  1. gözaltı
  2. uluslararası af örgütü
  3. büyükada
  4. idil eser
  5. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükada'da yapılan toplantıya operasyon!
    1. Büyükada'da yapılan toplantıya..
    2. PKK'ya bombalı araç saldırısı
    3. Kim'den ABD'ye okkalı küfür: Her füze..
    4. Lacazette rekor bonservis bedeliyle..
    5. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson..
    6. KOSGEB'den vatandaşlara..
    7. İsrail'den Kudüs'te 800 yeni konuta onay
    8. Er Meydanı modernizasyonu gelecek yıla..
    9. Afrin'e operasyon yapılacak mı?..
    10. Fransa Bisiklet Turu'nun 5. etabını..
    11. Şenol Güneş ve ekibi, sağlık..
    12. Denizdeki havalimanını 1,5 milyon..
    13. AK Parti ile MHP TBMM İçtüzük..
    14. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı..
    15. Pakistan kısa menzilli füze denedi
    16. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş..
    17. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını..
    18. Cezaevinden izinli çıktı, tartıştığı..
    19. Kameni, Fenerbahçe ile ilk..
    20. Emniyet Müdürü Osman Ak, çocuklara..
    TIR’dan Amerika çıktı
    TIR’dan Amerika çıktı
    Muhalifler: Türkiye başladığı an 20 günde PKK'yı bittiririz
    Muhalifler: Türkiye başladığı an 20 günde PKK'yı bittiririz
    Evi olan, almayı düşünen ya da satan… Herkesi ilgilendiriyor! Yapmayan yandı
    Evi olan, almayı düşünen ya da satan… Herkesi ilgilendiriyor! Yapmayan yandı
    Kur'an kursuna bombalı saldırı: 7 ölü
    Kur'an kursuna bombalı saldırı: 7 ölü