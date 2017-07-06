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Büyükada'da uluslararası karanlık toplantıya baskın! Af Örgütü'nden açıklama geldi

Uluslararası Af Örgütü ile bazı derneklerin toplantı yaptığı Büyükada'daki otele düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 18:23
Büyükada'da uluslararası karanlık toplantıya baskın! Af Örgütü'nden açıklama geldi

Uluslararası Af Örgütü ile Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Gündemi ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneklerinin temsilcilerinin toplantı yaptıkları Büyükada'daki otele polis operasyon düzenledi.

'İnsan hakları savunucularının korunmasına yönelik eğitim programı' konulu toplantının polis baskınına uğramasının nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine gelen bir ihbar üzerine polis ekipleri toplantı yapılan otele dün akşam operasyon düzenleyerek Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ve aynı örgütten Veli Acu, Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden Nalan Erkem, Özlem Dalkıran, İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Günal Kurşun, Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nden Nejat Taştan'ın yanı sıra Şeyhmuz Özbekli ve Ali Garawi'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 9 kişi Büyükada Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ: ÇOK RAHATSIZ VE ÖFKELİYİZ

Öte yandan Af Örgütü de olayla ilgili bir açıklama yaptı. Genel Sekreter Salil Shetty'nin yaptığı açıklamada, “Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye direktörü de dahil Türkiye'nin önde gelen bazı aktivistlerinin hiç sebepsiz bu şekilde gözaltına alınmalarından dolayı çok rahatsız ve öfkeliyiz." denildi.

Shetty, “İdil Eser ve onunla birlikte gözaltına alınanların derhal ve koşulsuz serbest bırakılmaları gerekiyor." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 18:23
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