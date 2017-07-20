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Büyükada'da ne konuştukları ortaya çıktı!

Sözde aktivistlerin toplantısında hükümeti paralel meclis kurarak sokak olayları ve ekonomiyi çökerterek devirme planı hazırlanıyordu.

20 Temmuz 2017 Perşembe 19:55
Büyükada'da ne konuştukları ortaya çıktı!

Adalar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Büyükada'da gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 10 şüpheliden 6’sı, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada Büyükada’daki sözde insan hakları aktivistlerinin toplantısıyla ilgili dehşet veren belgelere ulaşıldı.

Soros’un kuruluşlarında sözde danışmanlık yapan ve evindeki aramada Özlem Dalkıran’ın bilgisayarında toplantının amacını en net şekilde ortaya koyan ifadeler yer aldı.

SOKAĞA DÖKME PLANI

-Referandum döneminde belliydi, hayır çıkarmaktı. Ama şimdi? Nereye varmak istediğimizi ortaklaşa tartışıp bir programa varmış değiliz. Gezi Parkı'nda da aynı şey vardı. Çok güçlüydü, militandı ama sönümlendi. Şimdi biz kendiliğimizden bir direnişin patlak vermesini bekleyemeyiz. Bir siyasal programımız olmalı.

"EKONOMİYİ ÇÖKERTELİM"

-Dayanışma ekonomileri çökertici bir şeydir. Üretim ve paylaşım kolektifleri kurabiliriz. Bizim AKP liderine biat etmiş yapılardan değil, doğrudan üreticileri kullanarak bu iktisadi sistemi sermayeyi çökertmeye ihtiyacımız var.

MECLİS ÇAĞRISI

-İş konuşalım, siyaseti de iş olarak algılayalım. Bize destek olan STK'lar vs. ile görüşerek bir Halk Meclisi kuralım. Pilot bölge olarak da Kadıköy'de bir mekan kurulsun.

Bilgisayardan çıkan belgeyi Güneş gazetesi yayınladı; Büyükada toplantılarında konuşulanlar ortaya çıktı

 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 19:55
  1. Büyükada
  2. Özlem Dalkıran
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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