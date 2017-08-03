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Büyükada'da istihbarat dersleri

15 Temmuz darbe girişiminin devamı ve ikinci Gezi kalkışması planlamalarının yapıldığı, Büyükada toplantısının içeriğine ilişkin çarpıcı bilgilere ulaşıldı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 07:55
Büyükada'da istihbarat dersleri

Büyükada’da5 Temmuz’da sözde insan hakları örgütleri temsilcilerinin katıldığı gizli toplantıda, bilişim uzmanı Alman ajan Steudtner, diğer katılımcılara istihbarattan kaçmanın yöntemlerini anlattı. Alman ajan Steudtner, toplantının katılımcılarına, mahrem istihbarat yöntemleri hakkında bilgi vererek, olası bir teknik takip ihtimaline karşı alınacak önlemler hakkında ders verdi.

IMSI-CATCHER’A DİKKAT

Alman ajan Steudtner, istihbarat birimlerinin kullandığı en mahrem cihazlar hakkında bilgi verirken, IMSI-catcher adlı bir cihazın üzerinde itina ile durması dikkat çekti. Alman ajanın anlattığına göre, IMSI-catcher cihazı ile bu tür mahrem toplantılar dinlenebiliyor hatta mesaj ve maillerin bile takip edilebiliyor. Alman ajan, toplantıda bu cihazın varlığı nedeniyle yapılacak toplantıların istihbarat birimleri tarafından takip edilebileceği vurgulanarak, katılımcılara bu cihazdan korunma yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

PATATES HAT, KULLAN AT

Alman ajan Steudtner’in, toplantıdaki diğer şahıslara, istihbarat birimlerinin diğer teknik takip yöntemleri hakkında bilgi verdiği tespit edildi. Steudtner, katılımcılara bu tür toplantılar sırasında akıllı telefonlardan uzak durmalarını tavsiye ederken, eski tarz telefonları tercih etmeleri önesinde bulundu. Ayın telefonu uzun süre kullanmamaları gerektiğine dikkat çeken Steudtner, kullandıkları telefonun bir sonraki toplantıda kullanmamaları gerektiğini belirterek, IMEI üzerinden telefonun kullanıcısının tespit edilebileceği, dolayısıyla bir telefon bir kez kullanıldıktan sonra atılmasını önerdi. Normal hatlardan uzak durulması hususunda ikazlarda bulunan Steudtner, toplantıdakileri patates hat kullanmaları konusunda uyardı.

BU KADAR GİZLİLİK NİYE?

Güvenlik kaynakları, Büyükada’da böylesine gizlilik gerektiren derslerin verilmesinin, daha sonraki günlerde yapılacak toplantıların önemini ortaya koyduğuna dikkat çekiyor. İnsan Hakları Örgütü yöneticilerinin bu kadar gizlilik gerektiren toplantılara niçin ihtiyaç duyduğunun mutlaka değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan güvenlik kaynakları, yasal olmayan bir takım çalışmalar planladıklarının en açık göstergesinin de bu gizlenme gayreti olduğuna işaret ettiler. Sözde hak savunucularının Büyükada’da aldıkları gizlilik dersi ile önümüzdeki günlerde güvenlik güçlerine yakalanmadan Gezi türü provokasyonlar peşinde oldukları da böylelikle gözler önüne serildi.

Yeni Şafak

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 07:55
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