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Büyükada'da BND şüphesi!

Büyükada baskınında ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek’ suçundan tutuklanan insan hakları savunucu görünümlü ajanların BND bağlantıları araştırılıyor.

23 Temmuz 2017 Pazar 12:00
Büyükada'da BND şüphesi!

İnsan hakları savunucuları kimliği taşıyan ajanların ‘veri güvenliği’ adı altında Büyükada’da düzenlediği toplantının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Almanya’yı paniğe sürükleyen kritik operasyonda, BND bağlantıları abluka altına alındı. Toplantı masasında bulunan ve tutuklanan isimlerin hem terör örgütleriyle hem de istihbarat örgütleriyle ilişkileri de ortaya çıktı. Alman istihbarat örgütü BND’nin Büyükada toplantısı finanse ettiği ve toplantıdan BND’ye Türkiye raporu gideceği iddiası inceleme alındı.

ALMANYA BU YÜZDEN PANİKLEDİ

Almanya’nın PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine verdiği açık desteğin ardından Türkiye ile gerilen ilişkileri, Büyükada operasyonu ile zirveye çıkmış durumda. Güvenlik güçleri, toplantıda bulunan ajanların, Alman istihbarat örgütü BND’ye rapor sunmak için hazırlıklar yaptığına dair şüpheleri derinlemesine inceliyor. Finansmanın BND tarafından sağlandığı düşünülürken, toplantı odasında bulunan isimlerden BND’nin kuklası olarak kimin görev yaptığı henüz belirlenemedi. Toplantının tüm masrafları bir kişi tarafından ödenecekti fakat ödeme yapılmayınca o kişi ortaya çıkmadı. Ayrıca ajanların irtibatlı olduğu tek istihbarat biriminin BND olmadığı, başka ülkelerin istihbarat birimleriyle de bağlantılı oldukları ifade edildi. Toplantıdaki isimlerin ayrıca, terör örgütlerinin tüm davalarını yakından takip ederek, Avrupa’nın yargılanma süreçlerine müdahale etmesi için girişimlere hazırlandığı da anlaşıldı.

SORGU TAKTİKLERİNİ İŞLEMİŞLER

Toplantıda konuşulduğu belirlenen bir diğer detay ise, yakalandıkları takdirde güvenlik güçlerinin hangi yöntemlerle kolayca kandırılacağı noktasında. Stres yönetimi adı altında yapılan konuşmalarda, polis tarafından gözaltına alındıkları zaman, sorgulanma sırasında nasıl soğukkanlı davranıp, emniyet sorgusundan pot kırmadan kurtulmanın yöntemleri işlenmiş.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 12:00
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