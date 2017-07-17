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Büyükada'da basılan isimlere ABD'den skandal destek!

ABD Büyükelçisi Bass, Büyükada'da toplantı halinde basılan örgüt üyelerinin hakim karşısına çıkarıldığı anlarda özgürlük çağrısı yaptı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:48
Büyükada'da basılan isimlere ABD'den skandal destek!

Uluslararası Af Örgütü ile Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Gündemi ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneklerinin temsilcilerinin toplantı yaptıkları Büyükada'daki otele polis operasyonu düzenlenmişti.

HEPSİ YARGI ÖNÜNDE

Operasyonda gözaltına alınan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ve aynı örgütten Veli Acu, Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden Nalan Erkem, Özlem Dalkıran, İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Günal Kurşun, Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nden Nejat Taştan'ın yanı sıra Şeyhmuz Özbekli ve Ali Garawi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ABD BÜYÜKELÇİSİ ÖZGÜRLÜK DEDİ

Hakim karşısına çıkarılacak isimlere ABD Ankara Büyükelçisi John Bass'tan destek geldi. Örgüt üyeleriyle bir araya gelen Bass, İdil Eser ve diğer üyeler için özgürlük çağrısı yaptı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:48
  1. abd
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  • BEYKOZLUŞAHİNBEYKOZLUŞAHİN27 dk önce
    Sefil abd b.elçi kıliklıCIA ajanıdefol memleketine git ! HAİNFETÖ-PKK DARBE DESTEKCİLERİNİ BU TOPRAKLARDAASLA İSTEMİYORUZ.
  • halit yaşar Bükülmezhalit yaşar Bükülmez47 dk önce
    yahu siz abd liler nemem insanlarsınız,sizde hiç sıkılma utanma yokmu,bass denen zirzop defol türkiyeden,daha fazla haddini aşma.milleti sinir katsayısını pik noktaya çıkarma bay mikser.
  • ÇelebiÇelebi1 sa önce
    Gizli bölmeleri olan otellere EL KONULMALI. Sahipleri sınırdışı edilmeli. Büyükelçinin direk ajanlık faaliyetlerine katıldığı ortadadır.
  • Emekli polis Emekli polis 1 sa önce
    Katil abdteröristlerine sahip çıkıyor bunuda ülkemizde yapıyor. Bu top sakal katil abd li artık istenmeyen adam olarak yurt dışı edilmeli
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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