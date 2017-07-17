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Büyükada toplantısıyla ilgili sıcak gelişme

Büyükada'da toplantı yapan 10 kişi hakkında terör örgütüne yardım etmek suçundan tutuklama talep edildiği bildirildi.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 23:12
Büyükada toplantısıyla ilgili sıcak gelişme

Büyükada'daki toplantıda gözaltına alınan 10 şüpheli terör örgütüne yardım etmek suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından tutuklanması talep edilen 10 şüpheli:

İdil Eser (Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü),

İlknur Üstün (Kadın Koalisyonu),

Nalan Erkem (Helsinki Yurttaşlık Derneği),

Özlem Dalkıran (Helsinki Yurttaşlık Derneği),

Günal Kurşun (İnsan Hakları Gündemi Derneği),

Veli Acu (İnsan Hakları Gündemi Derneği),

Nejat Taştan (Eşit Haklar İzleme Derneği),

Şeyhmus Özbekli (Hak İnisiyatifi),

Ali Garawi (İsveç vatandaşı insan hakları eğitimcisi),

Peter Steudtner (Almanya vatandaşı insan hakları eğitimcisi).

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 23:12
  1. büyükada toplantı
  2. büyükada
  3. Peter Steudtner
  4. Ali Garawi
  5. Şeyhmus Özbekli
  6. Nejat Taştan
  7. Veli Acu
  8. Günal Kurşun
  9. Özlem Dalkıran
  10. Nalan Erkem
  11. İlknur Üstün
  12. İdil Eser
  13. İnsan Hakları Gündemi Derneği
  14. Kadın Koalisyonu
  15. Helsinki Yurttaşlık Derneği
  16. Uluslararası Af Örgütü
  17. Eşit Haklar İzleme Derneği
  18. Hak İnisiyatifi
  • Vatana sana canım fedaVatana sana canım feda35 dk önce
    Hemen tasmaları takilmali
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 38 dk önce
    Bunlar Adını Uluslararası Kaos Örgütü, Olarak Değiştirsin ler.
  • IboIbo49 dk önce
    Baglantilari cozulmeli.cozulurse cok sey aciga kavusur.
  • şahşah54 dk önce
    İDAM İDAAM İDAAAM İDAAAAM İDAAAAAM IDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM. Kahpelere IDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM
  • Eyüp sancarEyüp sancar1 sa önce
    Tutuklanmalilar müebbet hapis cezası verilmeli
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Bak simdi bati nasil ciyakliyor..oyunlari bozuldu zavallilarin..helal olsun mit,emniyet!
  • ahmet öztürkahmet öztürk1 sa önce
    Eğer bunlardan biri tutuksuz yarğılanmak üzere salıverilsin o savcı ve hakimler mutlak incelenmeye alınmalıdır aksi taktirde bunun bi izahı yapılamaz,dünkü milyonlara saygısızlık olur
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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