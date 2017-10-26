Büyükada tahliyelerinde Schröder devreye girmiş

İstanbul Büyükada'da 5 Temmuz 2017'de yapılan gizli toplantıya ilişkin tutuklu yargılanan 8 sanık için tahliye kararı verilmişti. Tahliye kararı verilen 8 kişi arasında Alman vatandaşı Peter Steudtner de bulunuyordu. Alman vatandaşının serbest kalması için eski Alman Şansölye Schröder'in devreye girdiği ortaya çıktı.

ALMAN DIŞİŞLERİ DOĞRULADI

Der Spiegel'e konuşan Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Schröder'in Alman vatandaşının serbest kalması için devreye girdiğini ve süreçte önemli rol oynadığını doğruladı.

''CESARET VERİCİ BİR ADIM''

Alman Dışişleri Bakanı'na göre, Ekim ayı başında Schröder Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Almanya Başbakanı Merkel'in bilgisi dahilinde bu temas gerçekleşti. Schröder, Peter Steudtner'in serbest kalması ile ilgili ayrıntılı açıklama yapmadı ancak memnunum demekle yetindi. Konuyla ilgili Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de konuştu. Tahliye kararını "Cesaret verici bir ilk adım" diye yorumladı. Kararın Almanya'nın adil yargılama talebinin dikkate alındığını gösterdiğini söyledi. Gabriel, kararı olumlu bulsa da Türkiye'de tutuklu bulunan diğer Alman vatandaşlarına dikkat çekti. "Halen nedensiz yere Türk hapishanelerinde hala tutulan Almanlar var. Bunlar için de bir çözüm bulunması ve serbest kalmaları için kararlı çabamızı sürdüreceğiz" dedi.

HÜKÜMET SÖZCÜLERİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Hükümet sözcüsü steffen seibert ise twitter üzerinden "Nihayet Peter Steudtner ve diğer insan hakları savunucuları serbest. Onlar için sevinçliyiz. Diğer tutukluları düşünüyoruz" mesajını paylaştı.