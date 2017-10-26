Büyükada tahliyelerinde Schröder devreye girmiş
Büyükada davasında tahliye edilen Alman vatandaşı için eski Almanya eski Başbakan'ı Schröder'in devreye girdiği öğrenildi.26 Ekim 2017 Perşembe 15:01
İstanbul Büyükada'da 5 Temmuz 2017'de yapılan gizli toplantıya ilişkin tutuklu yargılanan 8 sanık için tahliye kararı verilmişti. Tahliye kararı verilen 8 kişi arasında Alman vatandaşı Peter Steudtner de bulunuyordu. Alman vatandaşının serbest kalması için eski Alman Şansölye Schröder'in devreye girdiği ortaya çıktı.
ALMAN DIŞİŞLERİ DOĞRULADI
Der Spiegel'e konuşan Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Schröder'in Alman vatandaşının serbest kalması için devreye girdiğini ve süreçte önemli rol oynadığını doğruladı.
''CESARET VERİCİ BİR ADIM''
Alman Dışişleri Bakanı'na göre, Ekim ayı başında Schröder Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Almanya Başbakanı Merkel'in bilgisi dahilinde bu temas gerçekleşti. Schröder, Peter Steudtner'in serbest kalması ile ilgili ayrıntılı açıklama yapmadı ancak memnunum demekle yetindi. Konuyla ilgili Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de konuştu. Tahliye kararını "Cesaret verici bir ilk adım" diye yorumladı. Kararın Almanya'nın adil yargılama talebinin dikkate alındığını gösterdiğini söyledi. Gabriel, kararı olumlu bulsa da Türkiye'de tutuklu bulunan diğer Alman vatandaşlarına dikkat çekti. "Halen nedensiz yere Türk hapishanelerinde hala tutulan Almanlar var. Bunlar için de bir çözüm bulunması ve serbest kalmaları için kararlı çabamızı sürdüreceğiz" dedi.
HÜKÜMET SÖZCÜLERİ DE AÇIKLAMA YAPTI
Hükümet sözcüsü steffen seibert ise twitter üzerinden "Nihayet Peter Steudtner ve diğer insan hakları savunucuları serbest. Onlar için sevinçliyiz. Diğer tutukluları düşünüyoruz" mesajını paylaştı.
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Vatandas1 sa önce Adamlarin normal bir vatandasi bizim bakanimizla ayni seviye itibar görüyor bizim bakan hollandada ückurusluk polisle muhatap olurken almanin vatandas iicin cumhurbaskanlari devreye giriyor Hasan2 sa önce Ne yani bu ajanları bir dunkof istedi diye mi serbest bıraktık almanyaya kaçanlar ne zaman geri verilecek hükümet cok büyük hatalar yapıyor ilk mavi marmara davası sonra bu dava bırakın hukuk gereken kararı versin bazen kendimizle çelişir hale geliyoruz. mardinli2 sa önce Bunlar neye karşı tehliye edildikleri merak konusudur.Almanya da türkiye karşı olanlardan tůrkiyeye teslim edildi mi yok böyle bir şey yok burda keyfi bir hukuk uygulandı bellidir.Bunlara gereken cezayı verilmesi gerekir di ama maalesef adalet yerini bulmadı Mehmet2 sa önce Noooldu simdi devreye girdi biraktilar. Vayyy be bi de Almanyaya posta koyuyoruz. Kocaman kurt2 sa önce Müjde.Adamlargitmiş. Oktay2 sa önce Başımıza daha çok çorap örsünler diye mi serbest bırakıldı bu ajanlar!Emeği geçenler her kimse Allah belalarını versin! Rk 3 sa önce Adamlarin elindeparcalaraayrilmisturkiye haritasineymisinsan haklari savunuculariymis turkiyedusmanimiz tani Erol3 sa önce Yakalamasalardi ortalik karistiacaklardi bedelini melmeket odiyecekti elini kolunu saliyarak gideller gelde sinir olma Kocasolak3 sa önce ... AB gülüyordur Büyük Türkiye sözümüze. Karşılığında onlar bize ne verdi.... Hasanbaran3 sa önce Hukuk işlemedi yani zaten dünyadahiç bir ülkede işlemez abd feto için yargıya topu atıyor ya o işte Trump adam olsa papazı alır verirdi bizim papazialir kendi papazini