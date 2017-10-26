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Büyükada tahliyelerinde Schröder devreye girmiş

Büyükada davasında tahliye edilen Alman vatandaşı için eski Almanya eski Başbakan'ı Schröder'in devreye girdiği öğrenildi.

26 Ekim 2017 Perşembe 15:01
Büyükada tahliyelerinde Schröder devreye girmiş

İstanbul Büyükada'da 5 Temmuz 2017'de yapılan gizli toplantıya ilişkin tutuklu yargılanan 8 sanık için tahliye kararı verilmişti. Tahliye kararı verilen 8 kişi arasında Alman vatandaşı Peter Steudtner de bulunuyordu. Alman vatandaşının serbest kalması için eski Alman Şansölye Schröder'in devreye girdiği ortaya çıktı.

ALMAN DIŞİŞLERİ DOĞRULADI

Der Spiegel'e konuşan Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Schröder'in Alman vatandaşının serbest kalması için devreye girdiğini ve süreçte önemli rol oynadığını doğruladı.

''CESARET VERİCİ BİR ADIM''

Alman Dışişleri Bakanı'na göre, Ekim ayı başında Schröder Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Almanya Başbakanı Merkel'in bilgisi dahilinde bu temas gerçekleşti. Schröder, Peter Steudtner'in serbest kalması ile ilgili ayrıntılı açıklama yapmadı ancak memnunum demekle yetindi. Konuyla ilgili Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de konuştu. Tahliye kararını "Cesaret verici bir ilk adım" diye yorumladı. Kararın Almanya'nın adil yargılama talebinin dikkate alındığını gösterdiğini söyledi. Gabriel, kararı olumlu bulsa da Türkiye'de tutuklu bulunan diğer Alman vatandaşlarına dikkat çekti. "Halen nedensiz yere Türk hapishanelerinde hala tutulan Almanlar var. Bunlar için de bir çözüm bulunması ve serbest kalmaları için kararlı çabamızı sürdüreceğiz" dedi.

HÜKÜMET SÖZCÜLERİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Hükümet sözcüsü steffen seibert ise twitter üzerinden "Nihayet Peter Steudtner ve diğer insan hakları savunucuları serbest. Onlar için sevinçliyiz. Diğer tutukluları düşünüyoruz" mesajını paylaştı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 15:01
  1. Büyükada
  2. istanbul
  3. Büyükada davası
  4. Sigmar Gabriel
  5. Schröder
  • VatandasVatandas1 sa önce
    Adamlarin normal bir vatandasi bizim bakanimizla ayni seviye itibar görüyor bizim bakan hollandada ückurusluk polisle muhatap olurken almanin vatandas iicin cumhurbaskanlari devreye giriyor
  • HasanHasan2 sa önce
    Ne yani bu ajanları bir dunkof istedi diye mi serbest bıraktık almanyaya kaçanlar ne zaman geri verilecek hükümet cok büyük hatalar yapıyor ilk mavi marmara davası sonra bu dava bırakın hukuk gereken kararı versin bazen kendimizle çelişir hale geliyoruz.
  • mardinli mardinli2 sa önce
    Bunlar neye karşı tehliye edildikleri merak konusudur.Almanya da türkiye karşı olanlardan tůrkiyeye teslim edildi mi yok böyle bir şey yok burda keyfi bir hukuk uygulandı bellidir.Bunlara gereken cezayı verilmesi gerekir di ama maalesef adalet yerini bulmadı
  • MehmetMehmet2 sa önce
    Noooldu simdi devreye girdi biraktilar. Vayyy be bi de Almanyaya posta koyuyoruz.
  • Kocaman kurtKocaman kurt2 sa önce
    Müjde.Adamlargitmiş.
  • OktayOktay2 sa önce
    Başımıza daha çok çorap örsünler diye mi serbest bırakıldı bu ajanlar!Emeği geçenler her kimse Allah belalarını versin!
  • Rk Rk 3 sa önce
    Adamlarin elindeparcalaraayrilmisturkiye haritasineymisinsan haklari savunuculariymis turkiyedusmanimiz tani
  • ErolErol3 sa önce
    Yakalamasalardi ortalik karistiacaklardi bedelini melmeket odiyecekti elini kolunu saliyarak gideller gelde sinir olma
  • KocasolakKocasolak3 sa önce
    ... AB gülüyordur Büyük Türkiye sözümüze. Karşılığında onlar bize ne verdi....
  • HasanbaranHasanbaran3 sa önce
    Hukuk işlemedi yani zaten dünyadahiç bir ülkede işlemez abd feto için yargıya topu atıyor ya o işte Trump adam olsa papazı alır verirdi bizim papazialir kendi papazini
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