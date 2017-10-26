Büyükada tahliyelerinde Schröder devreye girdi iddiası
Büyükada davasında tahliye edilen Alman vatandaşı için eski Almanya eski Başbakan'ı Schröder'in devreye girdiği iddia edildi.26 Ekim 2017 Perşembe 15:01
İstanbul Büyükada'da 5 Temmuz 2017'de yapılan gizli toplantıya ilişkin tutuklu yargılanan 8 sanık için tahliye kararı verilmişti. Tahliye kararı verilen 8 kişi arasında Alman vatandaşı Peter Steudtner de bulunuyordu. Alman vatandaşının serbest kalması için eski Alman Şansölye Schröder'in devreye girdiği öne sürüldü.
ALMAN DIŞİŞLERİ DOĞRULADI
Der Spiegel'e konuşan Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Schröder'in Alman vatandaşının serbest kalması için devreye girdiğini ve süreçte önemli rol oynadığını doğruladı.
''CESARET VERİCİ BİR ADIM''
Alman Dışişleri Bakanı'na göre, Ekim ayı başında Schröder Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Almanya Başbakanı Merkel'in bilgisi dahilinde bu temas gerçekleşti. Schröder, Peter Steudtner'in serbest kalması ile ilgili ayrıntılı açıklama yapmadı ancak memnunum demekle yetindi. Konuyla ilgili Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de konuştu. Tahliye kararını "Cesaret verici bir ilk adım" diye yorumladı. Kararın Almanya'nın adil yargılama talebinin dikkate alındığını gösterdiğini söyledi. Gabriel, kararı olumlu bulsa da Türkiye'de tutuklu bulunan diğer Alman vatandaşlarına dikkat çekti. "Halen nedensiz yere Türk hapishanelerinde hala tutulan Almanlar var. Bunlar için de bir çözüm bulunması ve serbest kalmaları için kararlı çabamızı sürdüreceğiz" dedi.
HÜKÜMET SÖZCÜLERİ DE AÇIKLAMA YAPTI
Hükümet sözcüsü steffen seibert ise twitter üzerinden "Nihayet Peter Steudtner ve diğer insan hakları savunucuları serbest. Onlar için sevinçliyiz. Diğer tutukluları düşünüyoruz" mesajını paylaştı.
BU İDDİA İLE NE AMAÇLANIYOR?
Bununla birlikte Der Spiegel dergisinin bu iddiayı Türkiye'de yargının bağımsız olmadığı yönünde bir algı oluşturmak amacıyla ortaya attığı belirtiliyor.
Daha fazla yorum göster (1/10)
muhabir21 sa önce Ülkemize kasdeden bu kâfirlere beddua ederiz ozman kim devreye girecek görelim bakalım.Ey kafirler kininizle gebetin/ mutu bikayzikum!!! 3/119 .Rabbi lâtezer alelardi minelkafirine deyyara 71/26 Alperen3823 sa önce Lütfen milleti enayi durumuna düşürmeyin.eğer yakaladiklariniz için casus ise casus gibi yargıla yok casus degil yanlış anlaşılma varsa olay kesinleşmeden millete casus yakaladık ülkeyi bölmek istiyorlardı diye açıklamalar yapmayacaksınız.gucunuz baskılara yetmiyorsa ona göre peşin peşin yağıp gurlemeyin millet size güveniyor destekliyor bizi hayal kırıklığına uğratmayın lutfen Vatandas23 sa önce Adamlarin normal bir vatandasi bizim bakanimizla ayni seviye itibar görüyor bizim bakan hollandada ückurusluk polisle muhatap olurken almanin vatandas iicin cumhurbaskanlari devreye giriyor Hasan1 gün önce Ne yani bu ajanları bir dunkof istedi diye mi serbest bıraktık almanyaya kaçanlar ne zaman geri verilecek hükümet cok büyük hatalar yapıyor ilk mavi marmara davası sonra bu dava bırakın hukuk gereken kararı versin bazen kendimizle çelişir hale geliyoruz. mardinli1 gün önce Bunlar neye karşı tehliye edildikleri merak konusudur.Almanya da türkiye karşı olanlardan tůrkiyeye teslim edildi mi yok böyle bir şey yok burda keyfi bir hukuk uygulandı bellidir.Bunlara gereken cezayı verilmesi gerekir di ama maalesef adalet yerini bulmadı Mehmet1 gün önce Noooldu simdi devreye girdi biraktilar. Vayyy be bi de Almanyaya posta koyuyoruz. Kocaman kurt1 gün önce Müjde.Adamlargitmiş. Mirza1 gün önce Burnuma pis kokular geliyor Allah sonumuzu hayr etsin DENİZ GEZMİŞ1 gün önce ....halife tabi gücüne mı gitti ... Oktay1 gün önce Başımıza daha çok çorap örsünler diye mi serbest bırakıldı bu ajanlar!Emeği geçenler her kimse Allah belalarını versin!