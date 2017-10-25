Büyükada davasında skandal karar! Tahliye edildiler

Büyükada'daki toplantıya ilişkin yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada görüşü sorulan savcı, tutuklu 7 sanığın adli kontrolle tahliyesine karar verilmesini talep etti.

TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Büyükada'daki toplantıya ilişkin yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tümünün tahliyesine karar verildi.

BÖLÜNMÜŞ TÜRKİYE HARİTASI İLE YAKALANDILAR

İnsan Hakları Eğitmeni ve bilişim uzmanı olduğunu ifade eden Ghravi'den ele geçen haritada, Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içinde yer alan Doğu ve Güneydoğu Bölgesinin büyük bir bölümünün çizilen sınırla, Kuzey Irak ve Suriye'de Kürt kökenlilerin yaşadığı alanlarla birleştirildiği görülüyordu. Yine aynı haritada İran sınırları içerisinde kalan belirli bölgeler de bu harita içinde tek sınır olarak yer alıyordu.