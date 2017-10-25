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Büyükada davasında skandal karar! Tahliye edildiler

Büyükada davasında yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tümünün tahliyesine karar verildi

25 Ekim 2017 Çarşamba 23:52
Büyükada davasında skandal karar! Tahliye edildiler

Büyükada'daki toplantıya ilişkin yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada görüşü sorulan savcı, tutuklu 7 sanığın adli kontrolle tahliyesine karar verilmesini talep etti.

TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Büyükada'daki toplantıya ilişkin yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tümünün tahliyesine karar verildi.

BÖLÜNMÜŞ TÜRKİYE HARİTASI İLE YAKALANDILAR

İnsan Hakları Eğitmeni ve bilişim uzmanı olduğunu ifade eden Ghravi'den ele geçen haritada, Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içinde yer alan Doğu ve Güneydoğu Bölgesinin büyük bir bölümünün çizilen sınırla, Kuzey Irak ve Suriye'de Kürt kökenlilerin yaşadığı alanlarla birleştirildiği görülüyordu. Yine aynı haritada İran sınırları içerisinde kalan belirli bölgeler de bu harita içinde tek sınır olarak yer alıyordu.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 23:52
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • ŞüpeciŞüpeci49 dk önce
    Bu kararı verenler de mi fetöcü diye şüpheliyim
  • MüslümanMüslüman59 dk önce
    Sakarya baya ayağa kalkmış desenize. Oturtmak artık millete düşüyor.
  • Faruk budakFaruk budak1 sa önce
    Hani bunlar ajandı. ...
  • sancarsancar1 sa önce
    çıkacakları zaten belliydi. Ajanlık ülke bölmek bu kadar safçamı yapılır. Ülkeye gel otelde toplan haritayı aç böl. olur..
  • hsnhsn1 sa önce
    ne yazıkki adalet sistemi hala milli duruş sergileyemiyor çok yazık çok
  • AliVeliAliVeli2 sa önce
    Çok yakında metin topuzdaçıkar feto Türküyeyeye gelmiş olsaydı o da çıkardıanladığım kadarıyla dışarıya sõzlerveriliyoriçerde esip gürleniyor sonrası hava bizleri de saf saf Türküye değişti eskisi gibi hainler in yaptığı yanlarına kâr kalmayacak yeni güçlü Türküye de hainlerin cezası her şeye her baskıya rağmen verilecek diye kendimizi avutmuşuz adamlar daha ne yapsınlar ülkeyi nasïl bõler nasïl karıştırırız diye toplanıp yakalanmışlar çok yakında fetõcüler de çıkar nalet olsun hapiste uzun süre kalmak istemeyenlere tavsiyem sakın aç takalsanınız ekmek çalmayın zor çıkarsınız içerden çünkü yemek için ekmeği bõleceksiniz suçu ağır
  • KadirKadir2 sa önce
    Hükümetin seyrettiği bu kararda çıkar nedir? Merak konusu. ...
  • M.SarıalM.Sarıal2 sa önce
    Hiç de şaşırmadım...
  • Allahın bir kuluAllahın bir kulu2 sa önce
    ... bizi enayi yerine koymak isteyen birileri var.Hangi taraf belli değil şimdilik ama yakında meydana çıkar. Bakalım bu konuya reis ne diyecek.
  • KeskinKeskin2 sa önce
    Yazık bu memlekete. Casus tarlası gibiyiz ama cezası yok..
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