Büyükada davasında skandal karar! Tahliye edildiler
Büyükada davasında yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tümünün tahliyesine karar verildi25 Ekim 2017 Çarşamba 23:52
Büyükada'daki toplantıya ilişkin yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada görüşü sorulan savcı, tutuklu 7 sanığın adli kontrolle tahliyesine karar verilmesini talep etti.
TAHLİYE KARARI ÇIKTI
Büyükada'daki toplantıya ilişkin yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tümünün tahliyesine karar verildi.
BÖLÜNMÜŞ TÜRKİYE HARİTASI İLE YAKALANDILAR
İnsan Hakları Eğitmeni ve bilişim uzmanı olduğunu ifade eden Ghravi'den ele geçen haritada, Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içinde yer alan Doğu ve Güneydoğu Bölgesinin büyük bir bölümünün çizilen sınırla, Kuzey Irak ve Suriye'de Kürt kökenlilerin yaşadığı alanlarla birleştirildiği görülüyordu. Yine aynı haritada İran sınırları içerisinde kalan belirli bölgeler de bu harita içinde tek sınır olarak yer alıyordu.
Daha fazla yorum göster (1/10)
Şüpeci49 dk önce Bu kararı verenler de mi fetöcü diye şüpheliyim Müslüman59 dk önce Sakarya baya ayağa kalkmış desenize. Oturtmak artık millete düşüyor. Faruk budak1 sa önce Hani bunlar ajandı. ... sancar1 sa önce çıkacakları zaten belliydi. Ajanlık ülke bölmek bu kadar safçamı yapılır. Ülkeye gel otelde toplan haritayı aç böl. olur.. hsn1 sa önce ne yazıkki adalet sistemi hala milli duruş sergileyemiyor çok yazık çok AliVeli2 sa önce Çok yakında metin topuzdaçıkar feto Türküyeyeye gelmiş olsaydı o da çıkardıanladığım kadarıyla dışarıya sõzlerveriliyoriçerde esip gürleniyor sonrası hava bizleri de saf saf Türküye değişti eskisi gibi hainler in yaptığı yanlarına kâr kalmayacak yeni güçlü Türküye de hainlerin cezası her şeye her baskıya rağmen verilecek diye kendimizi avutmuşuz adamlar daha ne yapsınlar ülkeyi nasïl bõler nasïl karıştırırız diye toplanıp yakalanmışlar çok yakında fetõcüler de çıkar nalet olsun hapiste uzun süre kalmak istemeyenlere tavsiyem sakın aç takalsanınız ekmek çalmayın zor çıkarsınız içerden çünkü yemek için ekmeği bõleceksiniz suçu ağır Kadir2 sa önce Hükümetin seyrettiği bu kararda çıkar nedir? Merak konusu. ... M.Sarıal2 sa önce Hiç de şaşırmadım... Allahın bir kulu2 sa önce ... bizi enayi yerine koymak isteyen birileri var.Hangi taraf belli değil şimdilik ama yakında meydana çıkar. Bakalım bu konuya reis ne diyecek. Keskin2 sa önce Yazık bu memlekete. Casus tarlası gibiyiz ama cezası yok..