Büyükada davası görülmeye başlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, 5 Temmuz 2017 tarihinde Büyükada’daki toplantıya ilişkin 8’i tutuklu 11 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşmasının görülmesine başlandı.

İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 7 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken 1 tutuklu sanığa Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi yöntemiyle bağlanıldı. Duruşmayı izleyenler arasında Almanya İstanbul Başkonsolosu Georg Birgelen , Fransa İstanbul Başkonsolosu Bentrand Buchwalter, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ak Parti milletvekili Mustafa Yeneroğlu, HDP milletvekili Garo Paylan, Almanya Yeşiller Partisi milletvekili Özcan Mutlu, Birleşmiş Milletler adına Arzu Karasu, Uluslararası Af Örgütü'nün yerli ve yabancı temsilcileri yer aldı.

Sanıkların kimlik tespitlerine geçildi

Duruşma öncesi, Uluslararası Af Örgütü Temsilcileri, modacı Barbaros Şansal, HDP milletvekili Garo Paylan'ın da aralarında bulunduğu bir grup İstanbul Adalet Sarayı karşısındaki meydanda davaya ilişkin basın açıklaması yaparak tutuklu sanıkların tahliye edilmesini istediler. Basın açıklamasını çok sayıda yabancı basın mensubunun ilgi göstermesi dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Temmuz 2017 tarihinde Büyükada’da düzenlenen gizli toplantıya ilişkin hazırlanan iddianamede, İsveç vatandaşı Ali Ghravi, Günal Kurşun, İdil Eser, İlknur Üstün, Muhammed Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan, Özlem Dalkıran, Taner Kılıç, Veli Acu, Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner ve Nalan Erkem’in “Silahlı terör örgütüne üye olmak ve silahlı terör örgütüne yardım” suçlarından 7 yıl 6 aydan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.