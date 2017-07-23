Büyükada Baskını'nda HDP'li isim erkenden kaçmış!

Toplantıda HDP Gençlik Kolları Başkanlığı ve yöneticilik yapmış Levent Pişkin’in polis baskınından 1.5 saat önce saat 08.30’da oteli terk ettiği belirlendi. Parçalanmış Türkiye haritasının bu şahıs tarafından toplantıya getirildiği iddia ediliyor. Pişkin’in evi polis tarafından basılarak arama yapıldı… Pişkin’in baskını istihbaratını almış ve oteli terk etmiş olabileceği iddialar arasında…

Öte yandan Ascot otelinin güvenlik kameraları ve katılanların isimlerini emniyete bildirerek kanuni yükümlülüklerini yerine getirdiği belirtiliyor. Otelin her tarafında kamera sistemi olması emniyetin işini kolaylaştırdığının altı çiziliyor. Hatırlanacağı üzerine Büyükada Splendid Palas’da CIA ajanları 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında toplanmış, otelde kamera sistemi olmadığı için toplantı engellenememişti…

Serbest bırakılan 4 kişi hakkında yakalama kararı

İstanbul Büyükada’da düzenlenen toplantıyı basan polis tarafından gözaltına alınan ve ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakılan 4 kişi hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yakalama kararı çıkarıldı.

Adalar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 5 Temmuz’da Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Büyükada’da gözaltına alınan ve daha sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen, biri Alman ve biri İsveç uyruklu, 10 insan hakları örgüt üyesinden 6’sı ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek’ iddiasıyla tutuklanmış, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca serbest bırakılan şüpheliler Nalan Erkem, Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan, İlknur Üstün hakkında yakalama kararı çıkarıldı.