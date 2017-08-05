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Büyükada ajanından örgüte 137 telefon trafiği!

Büyükada’da ajanların kaos toplantısına katılan tutuklu Acu’nun ByLock’çular ve PKK’lılarla 137 kez telefonda konuştuğu tespit edildi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 09:14
Büyükada ajanından örgüte 137 telefon trafiği!

Türkiye'de Gezi benzeri ayaklanma çıkarmak için Büyükada'da toplantı yaptıkları otelde gözaltına alınan sözde Uluslararası Af Örgütü Türkiye, Yurttaşlık Derneği ve İnsan Hakları Gündemi Derneği temsilcilerinin bulunduğu 10 kişiden 8'i tutuklanmıştı. Savcılığın yürüttüğü incelemede çarpıcı bilgilere ulaşıldı.

PKK VE FİRARİ FETÖ'CÜ İLE

İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden şüpheli Veli Acu'nun PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi're yönelik soruşturmada tutuklanan Fatih Barsak ile 93 görüşme kaydı çıktı. Öte yandan ByLock kullanan firari Erol Ohtamış ile 44 kez görüştüğü tespit edildi.

DHKP-C'LİLERE DESTEK İÇİN

Şüpheli Acu'nun hard diskinde ise 'mes 453' isimli bir belgede, KHK ile ihraç edildikten sonra DHKP-C terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın açlık grevine destek amaçlı imza toplamak için hazırlanan yazı ele geçirildi. Şüphelilerin birçoğuna mail olarak gönderildiği belirlenen bu yazının imza toplanarak açlık grevinin 101. gününde basına iletileceği ortaya çıktı.

GÜLMAN VE ÖZAKÇA İÇİN ÇAĞRI

Yazıda Gülmen ve Özakça için "Anti demokratik olarak gördükleri uygulamaları protesto amacıyla açlık grevine başlayan Gülmen ve Özakça'nın da dâhil olması toplumsal vicdanda kapanmaz bir yara açacak ve toplumsal bellekte derin bir iz bırakacaktır. Tek talepleri işe iade edilmek olan Gülmen ve Özakça'nın bu istekleri hükümet yetkilileri nezdinde dikkate alınmalı ve 100. Günle birlikte açlık grevlerinde girdikleri kritik seviye gözetilerek bulunulmalıdır" ifadeleri yer aldı. 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 09:14
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