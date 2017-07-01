Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Büyük yangın kontrol altına alındı

Antalya Orman Bölge Müdürü Türk, "70 arazöz, 13 su tankı, 17 ilk müdahale aracı, 35 orman mühendisi, 8 helikopter, 4 uçak, 6 dozer ile mücadele ettiğimiz yangını kontrol altına almayı başardık" dedi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:01
Büyük yangın kontrol altına alındı

Antalya Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk, Alanya ilçesi Sapadere Mahallesi'ndeki yangın kontrol merkezinde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Harita üzerinden yangınla mücadeleyi Türel'e anlatan Türk, yangının dün saat 10.00 sıralarında Sapadere Mahallesi'nde çıktığını ve bugün saat 12.00 itibarıyla da kontrol altına aldıklarını belirtti.

Meteorolojik verilerin kötü olması nedeniyle yangının 6 mahallenin sınırında etkili olduğuna işaret eden Türk, "70 arazöz, 13 su tankı, 17 ilk müdahale aracı, 35 orman mühendisi, 8 helikopter, 4 uçak, 6 dozer ile mücadele ettiğimiz yangını kontrol altına almayı başardık. Gönül isterdi ki bu kadar alan yanmasın. Nemin yüzde 20'ler civarında, rüzgarın da 50 kilometre hızla esiyor olması bizim için kritik havaları oluşturuyor." diye konuştu.

Orman yangınını kontrol altına almak için cansiperane mücadele ettiklerini ve birkaç noktada dumanların yükseldiğini aktaran Türk, "Orada da havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Bu yangın başladığından itibaren Genel Müdürümüz İsmail Üzmez, Valimiz Münir Karaloğlu yakınen ilgilendiler." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:01
  1. Antalya
  2. Menderes
  3. Alanya
  4. Münir Karaloğlu
  5. Menderes Türel
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'de sıcaklık rekoru o ilde kırıldı!
    1. Türkiye'de sıcaklık rekoru o ilde..
    2. İstanbul polisi Alman ajanı arıyor!..
    3. Musul'un geleceği ne olacak? iktidar..
    4. Sungurlu’da buğday ekili tarla yandı
    5. Gazze'deki elektrik krizi İsrail..
    6. Onun ölümü bir devrin kapısını kapadı...
    7. Motor sürücülerine polis denetimi
    8. Hatay’da trafik kazası: 1 yaralı
    9. Mısır: Libya'ya müdahale etme hakkımız..
    10. Körfez'in sırt çevirdiği Katar'a..
    11. Rejim güçleri Türkmendağını vuruyor
    12. DEAŞ, Suriye-Irak sınırına saldırmaya..
    13. 6 ayda 5 bin 381 sivil öldü
    14. Sungurlu’da trafik kazası: 1 yaralı
    15. Salgın yayılıyor.. Son iki ayda bin..
    16. Mersin polisinden kaçak sigara..
    17. Kum yığınının altında kalan çocuk can..
    18. Nusaybin’de trafik kazası: 3 yaralı
    19. Atiker Konyasporlu futbolcu,..
    20. Sungurlu kavruluyor
    CHP'li araştırma şirketinden Kılıçdaroğlu'na uyarı!
    CHP'li araştırma şirketinden Kılıçdaroğlu'na uyarı!
    Hamza Tümeni lideri genel komutanlığa getirildi
    Hamza Tümeni lideri genel komutanlığa getirildi
    Süper Lig ekibinden Demba Ba bombası
    Süper Lig ekibinden Demba Ba bombası
    Mide bulandıran olay! Eşini dövüp dışkı...
    Mide bulandıran olay! Eşini dövüp dışkı...