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Güney Kore'de büyük yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Güney Kore'nin Miryang kentinde, bir hastanede çıkan yangında, en az 31 kişi öldü, 77 kişi de yaralandı.

26 Ocak 2018 Cuma 08:22
Güney Kore'de büyük yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yetkililer, çoğunlukla bakıma muhtaç yaşlı kimselerin kaldığı Sejong Hastanesi'nde çıkan yangının acil servis bölümünde başlayarak binayı sardığını ve ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını açıkladı.

Güney Kore'de bakıma muhtaç yaşlıların çoğunlukta olduğu bir hastanede henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Reuters'ta yer alan habere göre; Miryang kentinde bulunan hastanede çıkan yangında, en az 31 kişi öldü, 77 kişi de yaralandı.

Hastanenin birinci katında başladığından şüphelenilen yangın sırasında içerideki hasta sayısının 100'den fazla olduğu belirtilen haberde, olay yerine gönderilen itfaiye ekiplerinin alevleri 1 saat 40 dakikada söndürdüğü aktarıldı. Haberde, binadan tahliye edilen hastaların bir bölümünün olay mahalline en yakın hastanelere götürüldüğü bilgisi verildi.

Olayda hayatını kaybedenlerin kimlik tespitiyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 08:22
  1. güney kore
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