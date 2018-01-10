Büyük tehlike...ABD ateşle oynuyor! Mehmetçiğe saldıracaklar
Uzun yıllardır Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya devlet vadeden ABD şimdide teröristleri 'düzenli ordu'ya dönüştürmeye başladı.10 Ocak 2018 Çarşamba 13:33
DAEŞ bahanesiyle bölgeye yerleşen ve terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'yi silaha boğan ABD, çok tehlikeli bir adım attı.
ABD SON KOZUNU OYNUYOR
PKK-PYD’yi Akdeniz'e ulaştıracak terör koridorunda başarılı olamayan, DAEŞ ile kirli ilişkileri gün yüzüne çıkan ve Barzani'yi eliyle giriştiği referandum oyunundan istediği sonucu alamayan ABD son kozunu oynamaya başladı. Astana görüşmeleri sonrası Suriye masasında dışarıda kalan ABD, elindeki son koz olarak PYD'yi görüyor ve terör örgütünü güçlendirerek bölgede kalıcı olma çabasında.
Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanı Mattis'in PKK/PYD işgalindeki bölgeyi resmen tanımak için bir ‘diplomat ekibi’ göndermesi sonrası ABD teröristleri 'düzenli ordu'ya dönüştürmeye başladı.
TÜRKİYE SINIRINDAKİ ABD ÜSLER PKK'LI DOLU
Türkiye sınırına 13 özel üs kuran ve çok sayıda ağır silah ve mühimmatı buralara yığan ABD, bu üsleri ABD askerleri koruması altında teröristlere teslim etti.
TERÖRİST 'KUZEY ORDUSU'
SDG-YPG-PYD-PKK-YPJ-HPG gibi üç harfli birçok isimler kullanan örgüt, ABD emriyle bu kez 'Kuzey Ordusu' adını alarak 'sınır muhafız birlikleri' oluşturdu.
Pentagon-CIA programlarıyla 'sınır muhafızları' adı altında büyütülen yapıya terör örgütü 'Kuzey Ordusu' adını verdi. Bölgedeki kaynaklar, 'kuzey' ifadesinin, sözde ordunun gelecekte Esed rejimi ile müzakere edilecek muhtemel bir özerk yönetimde korunabilmesi için özellikle seçildiğine dikkati çekiyor.
TÜRKİYE SINIRINA BAKAN BÖLGELER
Amerikalıların doğu Halep ve güney Haseke'de eğittiği teröristler, Ayn el-Arab, Tel Abyad, Resulayn ve Malikiye'de konuşlanacak. Halep'e bağlı bu noktalar, Türkiye sınırına bakmaları ile dikkati çekiyor.
AFRİN'E YIĞINAK YAPIYORLAR
Pentagon, CIA ve Kandil kadrolarının ortaklaşa eğittiği teröristler, rejim kontrolündeki toprakları kullanarak ülkenin doğusundan Türkiye sınırındaki Afrin ilçesine de sevk edilebiliyor.
KARAKOLA TELEKULAK
Pentagon ve CIA, söz konusu programda, terör örgütünün 2014'te kurduğu 'YAT' adlı sözde anti-terör birlikleri ile HAT ismi verilen sözde özel harekat unsurlarını genişletiyor. Özel eğitim alan 400 terörist, YAT ve HAT isimli yapılara katıldı. Nisan 2016'dan beri örgüte silah ve mühimmat veren ABD, teknoloji desteğini de artırıyor. CIA ve Pentagon, yeni oluşum için PYD/PKK'ya son teknoloji telsiz, dinleme istasyonu ve sinyal istihbarat ekipmanları transfer ediyor. Ekipmanların eğitimi yine ABD'li uzmanlar tarafından veriliyor. Yerel kaynaklar, terör örgütüne bağlı YAT birimlerinin Türkiye sınırındaki sınır karakollarını dinleme faaliyetlerine başladığını iddia etti.
TÜRKİYE HAZIRLIKLARI TAMAMLADI
Sınırda oluşan bu büyük tehlikeye karşı Türkiye'nin bir an önce harekete geçmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz diyerek operasyonsinyalini vermesi sonrası TSK bölgeye çok sayıda personel ve araç sevkiyatı gerçekleştirdi. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok uzak olmayan bir tarihte bu terör örgütünü o topraklardan tepeleyeceğiz. Kimse ayağımıza dolaşmaya kalkmasın” sözleri sonrası TSK bölgedeki birliklere 'HAZIR OL' emri verdi.
İHA'LAR 7/24 BÖLGEDE
Sınırın diğer tarafındaki gelişmeleri saniye saniye izleyen TSK, yerli üretim insansız hava araçlarını (İHA) bölgenin üzerinden indirmiyor.
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Millet11 dk önce Mehmetçiğe cepheden saldırabilmek için yürek gerek . Bu kahpeler mi Mehmetçiğe saldıracak. Akıllarını alırız bu salakların . Dünyada öyle var mı ki üçü, beşi, onu bir araya gelmeden Peygamber ocağının Aslan neferlerine saldırmayı göze alabilecek. Onlara dünyayı dar ederiz Alim Allah. Satılmış köpekler bekleyin size de mutlaka sıra gelecek trabzonlu 12 dk önce Amerika dan nefret ediyorum Ramzan öz15 dk önce Sabır sabır abd istediğide bizim hemen saldırmamız.ama hayır biz saldıracağımız zamanı iyi biliyoruz. Bekleyin görün neden sabretiğimizi Ahmet 19 dk önce Kardeş, çok haklısın... Neyi bekliyoz anlamıyorum gitti. Ama hakikaten, çok güzel izah etmişsin, bizim en iyi yaptığımız işimiz : BEKLEMEK .YILDIRIM SEYREK22 dk önce Birakalim pkk pyd kuzey suriye ve irakta Ülke kursun sonra tc ye saldirsin sonra bizde ihlak edilim en kolay yol bu ömeroglu arif23 dk önce yav he he...hiç gülecegim yokdu.... pkk lı it şunu unutma biz türkler mazlumun ahıyızgeldikmi taş üstünde taş baş üstünde baş bırakmayız ... gez dünyayı oku tarihi bizim olmadıgımız yer ve sayfa varmı it soyu sen anca israil e hizmet et ....kanı bozuk .. Zeynel Abidin 23 dk önce Benim kanaatim Türkiye Afrine operasyon yapmakta geç kaldı maalesef bunun bedeli çok ağır olacak Tahminim bahar aylarının sonunda veya yaz aylarında olmadı en geç sonbahar aylarında pkk devleti kurulacakayrıca Türkiye'nin saldıracağını iyi bildiklerinden pkk devleti için sınıra füze savunma sistemi yerleştirecekler bunu şimdi yapmıyorlar çünkü daha fazla göze batmak istemiyorlar pkk devlet kurup diğer ülkeler de tanıyınca iki ülke arasındaki ticaret ilişkisi kimseyi ilgilendirmez deyip çok daha fazla silah desteğinde bulunacaklar füze savunma sistemi bunun en hayati misali olacak hattâ Türkiye'yi tehdit için balistik füzeler sınıra yerleştirilecek İŞTE O ZAMAN TÜRKİYE'NİN YAPACAK HİÇBİRŞEYİKALMAYACAK MAMAALESEF Barut29 dk önce Tsk ya kolaygelsin ,bütün terör itifakinigebertir insallah bu pislikleri tsk yerle bir eder sonlari gelecek Ne mutlu türküm diyene Alper45 dk önce Gückü olan değil haklı olan kazanır.Yolumuz hak yolu olunca Allahın yardımı kaçınılmazdir.Biz engel olmazisek onlar sürekli bize sınirdan saldıracaklardır.Yılann başı büyümeden ezilmesi gerekir ama geç kaldık sanırim aNTaLya50 dk önce Tayyip baba Allah seninle birlikte olan ümmetin yolunu açık etsin inşallah