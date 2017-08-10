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Büyük tehlike! Tek tek gönderildi… Aralarında ünlü sanatçılar, mankenler ve sunucular var… Bakanlık harekete geçti

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, (TİTCK) internet ya da sosyal medya üzerinden "sağlık beyanıyla" yapılan ürün satışlarını önlemek için harekete geçerek, aralarında sanatçı, sunucu ve mankenlerin de yer aldığı 50 ünlüye mektup gönderdi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 13:52
Büyük tehlike! Tek tek gönderildi… Aralarında ünlü sanatçılar, mankenler ve sunucular var… Bakanlık harekete geçti

Sağlık Bakanlığı  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, internet ya da sosyal medya üzerinden "sağlık  beyanıyla" yapılan ürün satışlarını önlemek için harekete geçti. Bakanlık 50 ünlü isme mektup gönderdi.  TİTCK Başkanı Hakkı Gürsöz imzasıyla gönderilen mektuplarda,  hastalıkları tedavi ettiği ya da zayıflattığı iddiasıyla yani sağlık beyanıyla  satılan ürünlerin sonu ölümle sonuçlanabilen ciddi sağlık problemlerine yol  açabildiği hatırlatıldı. Genellikle internet ya da sosyal medya üzerinden tanıtımı yapılan bu  ürünlerin Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı ya da ruhsatlı olmadığı, pek çoğunun  izinsiz olarak piyasaya sürüldüğünün tespit edildiği de vurgulandı.

 Ünlülere gönderilen mektupta, "Özellikle sağlık alanında farkındalık  ve davranış değişikliği oluşturma sürecinde rol modellerin önemi yadsınamaz.  Toplumun gözü önünde olan ve örnek alınan kişilerden birisiniz, bu nedenle  paylaşımlarınız ve söylemleriniz kamuoyu için önemlidir." ifadelerine yer  verildi.   Ünlülerden, etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmamış söz konusu  ürünlerin tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı şekilde yapılan tanıtımlarında yer  almamaları ve isimlerinin kullanılmasına izin vermemeleri istendi.

EVLİLİK PROGRAMI YARIŞMACILARI DA VAR

 TİTCK Başkanı Hakkı Gürsöz,  yaptığı açıklamada, halkın  bilinç düzeyinin artırılması amacıyla ünlülerden tam destek beklediklerini  vurguladı.   İnsan merkezli bir yaklaşımla halk sağlığını tehdit eden konularda  gerekli önlemleri almak için kararlılıkla çalıştıklarını belirten Gürsöz,  internet ve sosyal medyada yapılan bu tür ürün satışlarının önüne geçebilmek için  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu denetim ekiplerinin özveriyle çalıştıklarının  altını çizdi.  Mektupların, ilk etapta aralarında şarkıcıların, sunucuların ve  mankenlerin de bulunduğu 50 ünlüye gönderildiğini ifade eden Gürsöz, listede, son  dönemde sosyal medyada yaptıkları ürün reklamlarıyla dikkat çeken evlilik  programı yarışmacılarının da yer aldığını kaydetti.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 13:52
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