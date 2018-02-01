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''Bağdadi Afrika’ya kaçtı'' iddiası

Terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi’nin Afrika’ya kaçtığını söyleyen uzmanlar, DEAŞ’ın 6 bin Afrikalı teröristle tekrar ayağa kalkma tehlikesini dile getirdi

01 Şubat 2018 Perşembe 08:37
''Bağdadi Afrika’ya kaçtı'' iddiası

Irak ve Suriye'de ele geçirdiği toprakların neredeyse tamamını yitiren terör örgütü DEAŞ'ın elebaşısı Ebu Bekir el Bağdadi'nin Afrika'ya kaçtığı öne sürüldü. Bağdadi'nin öldüğü, yaralandığı ya da kayıplara karıştığı iddiaları sonrası İngiliz basınına konuşan uzmanlar, DEAŞ'ın lider kadrosundaki tüm isimlerin ya yakalandığını ya da öldüğünü ancak Bağdadi'nin kaçarak Afrika'da saklandığını söyledi.

The Sun gazetesine göre DEAŞ uzmanı Hişam el Haşimi, DEAŞ'ı tekrar kurmaya çalışan Bağdadi'nin Nijer-Cezayir sınırındaki kanundan uzak bölgelerde ya da Çad'ın kuzeyinde gizlendiğini aktardı. Haşimi, "DEAŞ'ın 43 ana liderinden sadece Bağdadi hayatta kaldı. Yüksek rütbeli 79 ele başından ise sadece 10'u kaldı. Orta düzeydeki 124 komutanın ise sürekli görevleri değişiyor çünkü örgüt sürekli adam kaybediyor" dedi.

ÖRGÜTE İHANET DARBESİ

Bağdadi'nin son 18 ay içinde Suriye-Irak sınırı yakınında Ebu Kemal'de, Şirkat'ta ve Baaj'da görüldüğüne dair iddiaları hatırlatan Haşimi, "DEAŞ hâlâ Enbar ve Fırat çevresinde varlığını gösterebilir. Ancak lider kadrosu dağıldığı için buradaki teröristler şu an uyuyan hücre statüsünde" diye konuştu. Uzmanlar, Bağdadi'nin 6 bin kadar Afrikalı ile yeni bir yapılanmaya girişmesinden endişe ederken, Haşimi, "Beyni yıkanarak örgüte katılanlar ihanete uğramış hissediyorlar" dedi.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 08:37
  1. Ebu Bekir el Bağdadi
  • YavuzYavuz49 dk önce
    Kalleşliğin ana vatanı amerika demekki afrikaya gözünü dikti.
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz1 sa önce
    Tam deccal katli caizdir keferenin
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    SAKALLA SARIKLA MÜSLÜMANLARI NASIL KANDIRIYORLAR ! BU ŞARLATAN İSRAİLE ÇALIŞIOR. EĞER MÜSLÜMANLARA ÇALIŞSAYDI ! CIA MOSSAD , BÖLGEDE YAŞATMAZ UÇURURDU. YAHUDİ DÖLÜ İSRAİL UŞAĞI
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