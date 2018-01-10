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''Büyük taarruz çok yakında başlıyor''

Ahraruş Şam'dan yapılan açıklamada İdlib ve Hama kırsallarında Rejime yönelik karşı taarruzun başlatılması için hazırlıkların tamamlandığı duyuruldu.

10 Ocak 2018 Çarşamba 16:38
''Büyük taarruz çok yakında başlıyor''

Açıklamada başlatılacak karşı-taarruzun henüz halka ulaştırılamamış olmasına karşın özgürleştirilen bölgelerde kaybedilen yerlerin geri alınmasını hedeflediği kaydedildi.

İsim vermeden Heyet Tahrir Eş Şam’a gönderme yapılan bildiride Suriyeli Muhalif gruplar arasında yaşananların örgütlerin kabiliyetlerini sınırladığı belirtildi.

Ahraruş Şam Sözcülüğü, Hareketin savaş hatlarını terk etmediğini sınırlı kapasitesine rağmen İdlib ve Hama’da savaşçı bulundurduğunu vurguladı.

Fida Medyanın Ahraruş Şam Medya Sorumlusu İmran Muhammedle özel bir röportaj gerçekleştirdi.

İmran Muhammed, Ahraruş Şam üyelerinin Muhalif gruplarla birlikte operasyon odasında yer alışını ve Esed Rejiminin Muhaliflere karşı kazanım elde edememesini değerlendirdi.

Ahrar Sözcüsü İmran, şu anda İdlib’in doğusunda herhangi bir noktayı tutmadıklarını ve Alğrağan bölgesinde Türkistan İslam Partisi ile güç birliği yaptıklarını bildirdi.

İmran Muhammed, sözlerini ‘Rejime yönelik karşı-taarruzun kaçınılmaz ve yakın olduğunu’ belirterek ‘İran’ın planlarının geri püskürtüleceğini’ söyleyerek bitirdi.

Ahraruş Şam Sözcülüğünce yapılan açıklamada ülkeler arasında yapılan anlaşmaların Hareketi ilgilendirmediği ve özgürleştirilmiş bölgelerin bir tek karışından bile vazgeçmeyecekleri belirtildi.

Açıklamada Muhalif gruplara, önde gelen liderlere ve kabilelere seslenilerek sorumluluk alma çağrısı yapıldı.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 16:38
  1. Ahraruş Şam
  2. Muhalif grup
  3. Ahraruş Şam Medya Sorumlusu
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