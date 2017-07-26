Büyük sürpriz! Terim'in yerine kim gelecek?

Takımın başına tecrübeli ve Türk futbolunu iyi tanıyan bir ismi geçirmeyi planlayan TFF yönetiminin üç teknik adamın üzerine yoğunlaştığı bildirildi.

Milli takıma 3 maçlık Şenol Güneş'e teklif götürüldüğü iddia ediliyor.

ŞENOL GÜNEŞ SÜRPRİZİ

Beşiktaş'ı üst üste 2 sezon şampiyon yapan Şenol Güneş, milli takımın başına geçirilmesi düşünülen adayların başında geliyor. Milli takım tarihinde Dünya Kupası'nda en büyük başarıyı elde eden Güneş, milli takım tecrübesi baz alındığında TFF'nin en çok istekli olduğu isimlerin başında geliyor. Öte yandan Mustafa Denizli ve Mircea Lucescu'nun isimleri alternatif olarak zikrediliyor.

LUCESCU DA OLABİLİR!

Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş ile şampiyonluk sevinci yaşayan ve Türk futbolunu yakından tanıyan Rumen teknik adam, TFF'nin teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer alıyor. 12 yıl çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetks'e yaşattığı büyük başarıların ardından geçen sezon Rusya'nın Zenit takımını çalıştıran Lucescu, Mayıs ayı sonunda görevinden ayrılmıştı.

DEMİRÖREN İLE YAKIN DOSTLUĞU VAR

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile Mircea Lucescu arasındaki dostluk ise eskiye dayanıyor. 2003 yılında Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğunda Siyah-Beyazlı takımı çalıştıran isim Lucescu, futbol şubesi sorumlusu ise Yıldırım Demirören'di. Futbol Şubesinin başındaki yönetici isim olan Yıldırım Demirören ile teknik direktör Lucescu'nun başarılı çalışmaları sonucu o yıl Beşiktaş ligi zirvede tamamlamıştı.

UKRAYNA VE HIRVATİSTAN MAÇLARINDA MİLLİ TAKIMIN BAŞINDA KİM OLACAK?

Fatih Terim'in beklenmedik görevi bırakma kararının ardından, Milli Takımın Dünya Kupası'na katılması için son derece önemli olan Ukrayna ve Hırvatistan maçlarında takımın başında kim olacak sorusu gündeme geldi. 2 Eylül Ukrayna deplasmanı ve 5 Eylül Hırvatistan maçlarında Milli Takımın başında sahaya yeni teknik adamı ile çıkarmayı hedefliyor. Ancak istenilen teknik adamla anlaşılamaması durumunda Fatih Terim'in yardımcılığına getirilen Mehmet Özdilek'in teknik adam olarak Milli Takımın başında bu önemli 2 maçta sahaya çıkabilir.