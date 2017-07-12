Büyük sürpriz! Stoch TFF 1. Lig'e...

Fenerbahçe'den daha önce orta saha oyuncuları Volkan Şen ve Aatıf Chahechoue'ya talip olan Göztepe'nin, Miroslav Stoch'u da listesine aldığı iddia edildi.



Fenerbahçe'de gönderilecekler listesine konulan Slovak sol kanat oyuncusunun Göztepe'ye kiralanması için İzmirli kurmayların temaslara başladığı belirtildi.



Stoch'a Göztepe'nin geçen sezon sonunda TFF 1. Lig Play-Off Finali'nde elediği Eskişehir'in de talip olduğu belirtildi.



Miroslav Stoch'un geçtiğimiz sezonki performansı sonrası gönderilmesi bekleniyordu. Aykut Kocaman, Topuk Yaylası kampında öğrencisine şans vermişti