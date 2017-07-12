Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Büyük sürpriz! Stoch TFF 1. Lig'e...

Göztepe'nin, Miroslav Stoch'u da transfer listesine aldığı iddia edildi. Oyuncuyu TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor da istiyor.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:34
Büyük sürpriz! Stoch TFF 1. Lig'e...

Fenerbahçe'den daha önce orta saha oyuncuları Volkan Şen ve Aatıf Chahechoue'ya talip olan Göztepe'nin, Miroslav Stoch'u da listesine aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de gönderilecekler listesine konulan Slovak sol kanat oyuncusunun Göztepe'ye kiralanması için İzmirli kurmayların temaslara başladığı belirtildi.

Stoch'a Göztepe'nin geçen sezon sonunda TFF 1. Lig Play-Off Finali'nde elediği Eskişehir'in de talip olduğu belirtildi.

Miroslav Stoch'un geçtiğimiz sezonki performansı sonrası gönderilmesi bekleniyordu. Aykut Kocaman, Topuk Yaylası kampında öğrencisine şans vermişti

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:34
  1. Fenerbahçe Haberleri
  2. Fenerbahçe
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de kaçak silah imalathanesine baskın
    1. İzmir'de kaçak silah imalathanesine..
    2. Korkulan oldu, İstanbul'dan büyük..
    3. Cumhurbaşkanı'na suikast davasının..
    4. Mesut'tan Fenerbahçe'ye transfer..
    5. Cengiz Ünder'in durumu bugün belli..
    6. Çipras'tan hadsiz Türkiye mesajı
    7. Özel harekatçılara "şehit olun" emri
    8. Olcay: Futbolu burada bırakmak istiyorum
    9. Ankara'da 20 lüks otomobile el konuldu
    10. Ülker Stadyumu'na UEFA teftişi
    11. Sessiz sedasız denedi! Süpriz adım
    12. Çorum'da yeşil yumurta yumurtlayan..
    13. Terör örgütü PKK telsizine yansıdı! O..
    14. Kelebek hastası gencin eğitim azmi
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: OHAL olmasaydı...
    16. Yusuf Kaplan: Tarihi 1000 yıldır biz..
    17. Mathieu Valbuena'ya Fransız..
    18. Gözlerinizde kızarıklık varsa..
    19. Kestane balı üreticinin yüzünü güldürdü
    20. Marcelo sağlık kontrolü için Lyon'a..
    Türkleri istemiyoruz tagı açtılar... Türkler evine gitsin eylemleri başladı
    Türkleri istemiyoruz tagı açtılar... Türkler evine gitsin eylemleri başladı
    Katar'a dünyanın en büyük operasyonu!
    Katar'a dünyanın en büyük operasyonu!
    Devletin içindeki şeytan çıktı!
    Devletin içindeki şeytan çıktı!
    Polise, 'Haritadan yer beğen' dediler! Sonra bakın ne oldu
    Polise, 'Haritadan yer beğen' dediler! Sonra bakın ne oldu