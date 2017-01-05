Büyük sürpriz! Hamit Altıntop'u resmen istedi

Galatasaray ile yollarını ayıran Hamit Altıntop'a sürpriz bir talip çıktı.

Büyük sürpriz! Hamit Altıntop'u resmen istedi
Eklenme: 05 Ocak 2017, 09:07
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Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray'dan ayrılan Hamit Altıntop'a teklif yaptı. Tecrübeli futbolcuyla, 6 aylığına Bursaspor'da oynaması için bir görüşme yapan Hamzaoğlu, sezon sonu ayrılık kararını kendisine bırakacağını belirtti.

Gönlünde Augsburg var...

İlk olarak kardeşi Halil Altıntop'un formasını giydiği Augsburg'la görüşmek isteyen Hamit Altıntop'un Hamzaoğlu'nun teklifi karşısında kararsız kaldığı ve eski hocasından düşünmek için süre istediği öğrenildi.

"Hedefim düzenli oynamak"

Galatasaray'dan ayrılığı sonrasında açıklamalarda bulunan Hamit Altıntop, "Bundan sonra önemli olan 3-4 ay düzenli oynamak. Bir yıl sakattım. 5 ay fazla süre almadım. Ritmi yeniden yakalamam lazım. Mücadele ve rekabet ortamında daha farklı özgüven kazanabiliyorsunuz. Hedefim bu. İnşallah hedefime ulaşırsam ciddi şekilde geleceğimle ilgili düşüncelerim olacaktır." dedi.

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