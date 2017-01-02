Büyük sürpriz! Başakşehir'den TFF 1. Lig'e gitti!

TFF 1. Lig temsilcisi Şanlıurfaspor, Süper Lig lideri Başakşehir'den Doka ile prensip anlaşmasına vardı.

Büyük sürpriz! Başakşehir'den TFF 1. Lig'e gitti!
Eklenme: 02 Ocak 2017, 10:32
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TFF 1. Lig’in iddialı ekiplerinden Şanlıurfa’nın, Süper Lig’in lideri Başakşehir’de fazla forma şansı bulamayan Doka ile prensip anlaşmasına vardığı ileri sürüldü.

Yeşil-Sarılı ekibin, Başakşehir’le de kiralama konusunda görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. 33 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bu sezon ligde 5 maçta sadece 104 dakika sahada kaldı. (Habertürk)

 
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