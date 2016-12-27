Büyük skandal: PKK saldırısını Erdoğan'ın üzerine yıkmaya çalıştı!

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Ken Roth, Diyarbakır Bağlar'da geçtiğimiz ay düzenlenen saldırıyı PKK'nın TAK birimi resmi sitesinden üstlendiği halde, bölgeden yıkık bir bina fotoğrafı paylaşarak "Erdoğan yaptı" imasında bulundu.

Roth, sosyal medyadaki bir paylaşımında, kasım ayında PKK tarafından yapılan ve aralarında iki polisin de bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiği saldırının fotoğrafının altına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi suçlayıcı ifadeler kullandı.

SİLMEK ZORUNDA KALDI

Sosyal medyadan gelen, paylaşımın "yanlış, manipülatif ve yalan" olduğuna yönelik tepkilerin üzerine Roth, tweetini silmek zorunda kaldı.

PKK SALDIRISININ SORUMLUSU OLARAK ERDOĞAN'I GÖSTERMEYE ÇALIŞTI!

Roth'un resmi Twitter hesabından, "Hayır, burası Halep değil. Bu Erdoğan'ın Türkiye'sinin Kürtlerin yaşadığı Diyarbakır kentine (ve diğer kentlere) yaptıkları." ifadesiyle dün paylaştığı tweette, PKK'nın Diyarbakır'da 11 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıda yıkılan binaya ait bir fotoğrafı kullandı.

HRW Direktörü, attığı tweetin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan tepkiler üzerine paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde PKK'lı teröristlerce 4 Kasım'da düzenlenen saldırıda, 2 polis şehit olmuş, 11 sivil hayatını kaybetmiş, 100'ü aşkın kişi yaralanmıştı.

HRW'nin 1993 yılından bu yana başında olan Roth, son dönemde PKK ve örgütün siyasi uzantıları hakkındaki açıklamalarıyla "terörle arasına mesafe koymadığı" eleştirilerine muhatap oluyor.

Daha önceki açıklamalarında, "Türkiye'de muhalif Kürt gruplara baskı yapılıyor" türü iddialara yer veren Roth, 10 Aralık'ta İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen terör saldırısından iki gün sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da saldırının sorumlusu PKK'nın uzantısı TAK hakkında, "Ama Kürt milislerin sivilleri bombalaması için hiçbir neden yok." gibi yumuşak ifadelere yer vermişti.

Roth saldırının faillerini "Kürt milisler" olarak tanımlayarak PKK'yı bir terör örgütü olarak görmediğini ortaya koymuştu.