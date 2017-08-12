Büyük skandal!Aklınıza gelen herkesin telefon numarasına bir tıkla ulaşabiliyorsunuz!

Dijital dünya genişledikçe, güvenlik sorunu da artıyor. Öyle ki insanların kişisel bilgilerini koruması imkansız hale geliyor. Son olarak bir internet sitesinde, numara sorgulayarak ya da isim yazarak, istediğiniz telefona ulaşabiliyorsunuz. Diğer bir deyişle, kimin numarasını arıyorsanız ya da numaranın kime ait olduğunu bilmiyorsanız siteye girip sorgulayarak tek tuşla öğrenebiliyorsunuz. Özetle, kişisel numaralarınız çalınmış!

İsim ve numaranın ayrı ayrı sorgulanabildiği sitede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Arda Turan’dan, Fatih Terim’e, Kadir İnanır’dan Tuba Ünsal’da kadar milyonlarca kişinin cep telefonu yer alıyor. Öyle ki Türkiye’nin en gizli örgütü olan MİT’in başındaki isim olan Hakan Fidan’ın bile numarası bulunuyor.

WHATSAPP STALK HİZMETİ!

Sitede sadece numara sorgulaması da bulunmuyor. Yenilik olarak kullanıcıya ‘Whatsapp takibi/Stalk’ hizmeti de sunuluyor! İstediğiniz numarayı girip, hangi saatte online olduğunu görebiliyorsunuz. Yani siz istemeseniz de sizinle ilgili özel bilgiler karşı tarafa büyük bir rahatlıkla iletiliyor!

ONLARCA MESAJ GÖNDEREREK ‘ŞAKA’ YAPIYORLAR

Sitenin espri anlayışı da çok gelişmiş! ‘SMS şakası’ uygulaması adıyla istediğiniz numaraya üst üste onlarca mesaj yollayabiliyorsunuz. İşin garip kısmı ise şaka olarak SMS atan numarayı da yine siteden sorgulayabiliyorsunuz! Yani bir bakıma şakayı yapan kişi de şaka yaptığını bilmiyor. Çünkü şaka yapmak için siteye girdiğinizde sadece şaka yapmak yani bolca mesajın gitmesini istediğiniz numarayı yazmanız yeterli oluyor.

SAHTE NUMARA SERVİSİ BİLE VAR

Site sahtekarlık hizmetinde sınır tanımıyor. ‘Sahte numara servisi’ ile sitelerin telefon doğrulamalarında kullanabileceğiniz sahte numaralar da sunuyor.

Sitede ismini ve numarasını sildirmek isteyenler için sorgulama sırasında altta, mail adresi isteniyor. Ancak bunun da bir tuzak olduğunu ve sildirmek ya da sitede görünmesini istemediğiniz numara ve isim için ‘İsim/numara sildirmek istiyorum’ butonunu kullanmak daha sağlıklı görünüyor.

Bu arada sitenin adını bilerek yazmıyoruz. Çünkü yazdığımız takdirde kimsenin özelinin kalmayacağını, özel hayata saygısızlık yapacağımızı düşünüyoruz.