Büyük sevkiyatın sebebi belli oldu! Temizliğe gidiyorlar

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Mehmetçik sınırötesinde teröristlerle savaşırken bölgeye araç takviyesi hız kesmeksizin devam ediyor.
ASKERİ ARAÇLAR SURİYE'YE YÖNLENDİRİLDİ
Kocaeli'den sevk edilen askeri araçları taşıyan tren dün Gaziantep Garı'na ulaştı. İzmit ilçesinden trenle gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve zırhlı muharebe araçları (ZMA) burada trenlerden indirilerek Suriye'ye yönlendirildi.
TEMİZLİK YAPACAKLAR
Gar çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, çatışma bölgesine gönderilecek zırhlı araçların El Bab içinde yürütülecek meskûn mahal çatışmalarında kullanılacağı belirtiliyor.