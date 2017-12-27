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Büyük ses getirmişti... 2019'da üretime başlıyor

Tesla, Modey Y SUV'dan sonra elektrikli kamyonet-pickup üretimine 2019'da başlayacak.

27 Aralık 2017 Çarşamba 12:04
Büyük ses getirmişti... 2019'da üretime başlıyor

Tesla CEO'su Elon Musk, elektrikli kamyonet-pickup üretimine 2019'da başlayacaklarını açıkladı. Musk, Twitter mesajında, "Model Y'nin ardından kamyonet üretimine başlayacağımızın sözünü veriyorum. Tasarımı ve mühendislik planı beş yıldır kafamda. Bunu yapmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Musk'ın verdiği bilgiye göre kamyonet üretimi, Model 3 sedan platformu üzerine inşaa edilen Model Y'nin 2019 ortasında üretime geçmesinden kısa süre sonra başlayacak.

Musk'ın Twitter üzerinden verdiği bilgiye göre üretilecek elektrikli kamyonet, bu segmentte en çok satılan araç olan Ford'un F150 modelinden biraz daha büyük olacak.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 12:04
  1. Elon Musk
  2. Twitter
  3. Tesla
  • OSMANLIOSMANLI59 dk önce
    Elektrikli arabanın şarjıiçin daha uzun sűre Petrole ihtiyaç var..Milyarlarca araba için Elektrik santralleri petrolle devam çalışacak...ancak yenilenebilir enerji alanları çoğaldında hava kirliliği sebebiyle petrol yasaklanabilir...yani bi 20 - 30 sene daha var petrolűn 0$ dűşmesi için !!!
  • VatandaşVatandaş1 sa önce
    Rusya, İrak ve İran işbirliğiyle Kuzey ıraktan atılan Amerik elindeki petrol kuyularını kaybedince Elektirikli otoları piyasaya sürmeye başladı. Elektirikli araç için teknoloji 70 yıldır zaten vardı ama petrol para etmez diye durduruluyordu

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