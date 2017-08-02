Büyük saldırı başladı, Esed şaşkın!

Suriye rejimine yakın haber sitelerinin Özgür Suriye Ordusu'na ve müttefiklerine yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ÖSO birlikleri ağır silahlarla Bir Mahroutha ile Um Rumam eksseni arasında rejim yanlısı askerlerle çatıştı.

ÖSO gruplarının iddiasına göre, çatışmalar sonucu şimdiye kadar bir albayın da aralarında bulunduğu 10 Esed yanlısı asker hayatını kaybederken tanklar ve diğer ağır teçhizatları ele geçirdiler.