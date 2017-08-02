Büyük saldırı başladı, Esed şaşkın!
ÖSO birliklerinin Suriye'nin güneybatısında büyük bir saldırı başlattığı ve Esad yanlısı askerlerin kayıp verdiği bildiriliyor.02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:58
Suriye rejimine yakın haber sitelerinin Özgür Suriye Ordusu'na ve müttefiklerine yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ÖSO birlikleri ağır silahlarla Bir Mahroutha ile Um Rumam eksseni arasında rejim yanlısı askerlerle çatıştı.
ÖSO gruplarının iddiasına göre, çatışmalar sonucu şimdiye kadar bir albayın da aralarında bulunduğu 10 Esed yanlısı asker hayatını kaybederken tanklar ve diğer ağır teçhizatları ele geçirdiler.