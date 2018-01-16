Büyük projenin Afgan ayağı başlıyor
Orta Asya-Güney Asya adı verilen CASA-1000 elektrik projesi Afgan bölümü inşaatına Tacikistan sınırında yer alan "Sher Khan Bandar" bölgesinde başlandı.16 Ocak 2018 Salı 16:57
CASA-1000 projesinin Afganistan'daki yüksek voltajlı elektrik hattının toplam uzunluğu 563 kilometre. Bu hat Kunduz, Baghlan, Panjshir, Kapisa, Kabul, Laghman'da ve Nangarhar illerindeki yaklaşık 23 ilçe ve 600 köy üzerinden geçecektir.
CASA-1000 Afgan bölümü inşaatını Hint şirketleri olan “KEC International Limited” ve “Kalpa-Taru Enerji Nakil Limited” yapacak. Bu şirketler ve “Afganistan Breshna Sherkat” arasındaki anlaşma Tacikistan, Pakistan ve Afganistan devlet yetkilileri katılımıyla Kabil'de geçen Aralık ayında imzalanmıştı.