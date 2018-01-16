Büyük projenin Afgan ayağı başlıyor

CASA-1000 projesinin Afganistan'daki yüksek voltajlı elektrik hattının toplam uzunluğu 563 kilometre. Bu hat Kunduz, Baghlan, Panjshir, Kapisa, Kabul, Laghman'da ve Nangarhar illerindeki yaklaşık 23 ilçe ve 600 köy üzerinden geçecektir.

CASA-1000 Afgan bölümü inşaatını Hint şirketleri olan “KEC International Limited” ve “Kalpa-Taru Enerji Nakil Limited” yapacak. Bu şirketler ve “Afganistan Breshna Sherkat” arasındaki anlaşma Tacikistan, Pakistan ve Afganistan devlet yetkilileri katılımıyla Kabil'de geçen Aralık ayında imzalanmıştı.