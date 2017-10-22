Büyük proje için sıraya girdiler! Süveyş kanalını sollayacak
Çinlilerin büyük ilgi gösterdiği Kanal İstanbul için Türk şirketlerinin de bakanlığın kapısını aşındırdığı öğrenildi.22 Ekim 2017 Pazar 14:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temelinin bu yıl sonu veya 2018 başında atılacağını duyurduğu Kanal İstanbul için yatırımcılar sıraya girdi. Güzergâh etüdünün ardından sondaj çalışmaları biten projenin yap-işlet-devret modeliyle yürütülmesi amacıyla en son Çinli şirketlerle görüşüldüğü iddia edilmişti. Konsorsiyum şeklinde yapılması düşünülen projeye talip olan bazı Türk şirketlerinin de Ulaştırma Bakanlığının kapısını çaldığı öğrenildi. Bakanlık yetkilileri, firmaların isimlerini açıklamasa da ihale tarihinin belli olmasıyla başvuruların alınmaya başlanacağını bildirdi. “Çılgın Proje” olarak nitelendirilen Kanal İstanbul’un; çevre dokusu, konut, ticaret, kamuya terk edilecek alanlar ve diğer ihtiyaçlarla ilgili tüm teknik çalışmalar da sona erdi.
KARTLAR YENİDEN DAĞITILACAK
Kanal İstanbul tamamlandığında, yeni bir uluslararası su yolu olması bakımından, bölgede kartları Türkiye lehine yeniden dağıtacak. Günde 150-160 gemiye ev sahipliği yapması beklenen Çılgın Proje, Panama Kanalı ile kıyaslandığında dört katı büyüklüğünde gemi trafiğine hizmet verecek. Kanal İstanbul’dan bu sayede yıllık 5-6 milyar dolar gelir elde edilecek. Panama Kanalı’nı her gün ortalama 40 gemi kullanırken, yıllık ortalama getiri de 1,5 milyar dolara kadar çıkıyor. Benzer geçiş yollarından biri olan Süveyş Kanalı’nda ise günde 54 geminin geçiş yaptığı düşünüldüğünde yıllık kazanç 4 milyar dolar ediyor.
MONTRÖ’YE TABİ DEĞİL
Kanal İstanbul projesi Montrö’ye tabi olmayacağı için Süveyş gibi ton başına ortalama 5,5 dolardan fiyatlanabilecek. Süveyş’ten en fazla 150 dedveyt tonluk (DWT) gemiler geçebilirken, Kanal İstanbul 300 bin tonluk gemiler için uygun olacak. 193 kilometre uzunluğa sahip Süveyş’ten 146 kilometre daha kısa olacak Kanal İstanbul, tam kapasite çalışması durumunda da yıllık getiri 8 milyar dolara kadar yükselecek. Çılgın Proje, günde ortalama 140 gemi geçen İstanbul Boğazı’na sağlayacağı imkânlarla, deniz yolu trafiğini de artıracak. Kanalın tamamlanmasıyla 1,4 milyar dolar olan bekleme maliyetinde ciddi bir azalma görülecek.
SÜVEYŞ KANALI'NI SOLLAYACAK
Maliyeti 5,5 milyar dolar olacağı öngörülen Kanal İstanbul, hesaplanan yıllık getirisi ile 1 yıl içinde kendini finanse edecek. Küçükçekmece Gölü ve Sazlıdere Barajı üzerinden geçerek, Terkos’un doğusuna uzanacak Kanal İstanbul, 47 kilometrelik kanal hattıyla, Karadeniz’e kavuşacak. Üzerinde her biri farklı dizaynla 10 köprünün inşa edileceği kanalın genişliği 400 metre, derinliği ise 25 metre olacak. Süveyş’i sollayacak proje Kanal İstanbul, boğazı 200 bin tonluk dev tankerlerin geçişinden de kurtaracak. Küresel ölçekteki değerimizi katlayacak Marmaray, Bakü-Tiflis-Kars ve Avrasya gibi projelerin yanında Kanal İstanbul, firmaların sevkiyat ve dağıtım maliyetlerini de düşüreceği için uzun vadede Türkiye’ye doğrudan yatırımı da arttıracak.
TÜRKİYE
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Mehmet14 sa önce Gerçekten güzel bir proje. Gemi sahipleri boğazdan bedavayageçmekten bıkmışlardı zaten, parasını verip kanaldan geçerler. Reis'imi kıracaklar? :)) Uskudarli15 sa önce Ilk uskudar meydanini bitirin yoksa oy yok. Mantik???15 sa önce Süveys kanali tum afrika kotasini dolasmamak icin gerekli. Kanal istambul ise hic bir sekilde gerekli degil cunku bogaz var. Ayrica saeece rus ukrayna gürcü romen ve bulgar gemileri gecer ama suveys kanalindan tum dunya devletleri gecer. Lutfen mantikli karsilastirma yapalim. Metehan ince 16 sa önce Hıristiyan dünyasınınüç istanbul projesi bu proje hiç-bir zaman gerçekleşmeyecek AYHAN ERGİNÖZ-EMET16 sa önce TÜRK İNSANININ BU İNİVASYONLARA; ÇILGIN PROJELER OLARAK İHTİYAÇIMIZ VAR OLUŞTUURULACAK HER ESER EKONOMİNİN TEKELİ, DOKU VE MİMARİ AÇIDAN DA ÇEVRE GÜZELLİĞİNİ İÇİNE ALANAN ŞEHİRLEŞMENİN GÜZEL BİR ÖRNEĞİ Nİ OLUŞTURACAK. BU DOKUNUN ŞEHİRLEŞMESİ ISTANBULUMUZA AYRI BİR GÜZELLİKTE KATACAK OLUP; MONOKO, HONKOK ÖRNEKLERİNİN ÜSTÜNDE TURİZM CAZİBE MERKEZLEİ OLUŞTURACAKLARINA EMİN OLA BİLİRSİNİZ. DUBADİKİ GİBİ GİRİŞ VE ÇIKIŞ NOKTALARINA BİRER PALMİYE TÜRÜ ADALAR YERLEŞTİRİRSEK,;TURİZMEDE HİZMET ETMİŞ OLURUZ . BU İKİ PALMİYE ADASI DÜNYADA EKOL OLUR VE TURİZM GELİRİMİZ BELKİDE İKİYE KATLANIR. DAHA CAZİP KOPLEKSLER OLAN SU ALTI AKVARYUM ŞEHİRLERİNİ SUALTI EKOLOJİSİNİ BOZMADAN OLUŞTURURSAK VE HİZMET SEKTÖRÜNÜ TURİZMİN İSTEDİĞİ STANDARTLARIN ÜZERİNE ÇIKARIRSAK BELKİDE DÜNYANI SAKİZİNCİ HARİKASINI OLUŞTURAN ÇOK GÜZEL BAŞKA BİR MEDENİYET OLUŞTURMUŞ OLURUZ. TABİ BU MAVİ BAYRAKLI DENİZLER VE PLAJLARIN EN DOĞAL HALİYLE BEZENMESİYLE OLUR. HİZMET SEKTÖRÜNE AÇACAĞIMIZ BU KOMPLİKE YAPILARIN ALT YAPILARI DENİZİ KİRLETMEMELİ VE DOĞASINI BOZMAMALI. HİZMET SEKTÖRÜNDE AYRICALIĞI YAKALAMAMIZ İÇİN BU KONUDA YETİŞMİŞ KALİFİYELİ ELEMEMANLAR OLMALI TABİKİ BURALARA TURİST TAŞIYAN OTOBÜSLERİN ŞÖFÖRÜNDEN MUAVİNE KADAR ÜNİVERSİTELERİN BU DALLARINDA YETİŞMİŞ ELEMANLAR OLMALI BU ÇILGIN PROJE ÜZERİNDE OLUŞTURACAĞIMIZ KOMPLEKSLERİ İSLAM MEDENİYETİNİ ANLATAN VE GÖRSELLİK OLARAK BÜTÜNLEYEN ESERLERLE DONATMAYI UNUTMAYALIM Kİ; TARİHİMİZ BU GÜZELLİK İÇİNDE EN İYİ ANLATILSIN VE ANLAŞILSIN. Dikkat17 sa önce Boğaz zaten var,bu projeyle büyük bir çevre katliamı yaşanabilir.Şimdiden ordaki arsalar uçmuş durumda.Rantçılar hazır kıta bekliyor Hakikat18 sa önce Projeyi ortaya çıkarmak önemli ancak onu tamamına erdirmek daha önemli, yeni kanal niçin gerekli? 1.4 milyarlık hazineye ek kar şu anda kaybediliyor onu kaybetmeyip hazineye kazandırma amaclı değil mi evt o amaclı..velevki bir nebze daha büyük düşünülsün ki bu kanal geleceğede hitap etsin, yani niçin 3-4 milyarlık oluşabilecek tahmini kayıbın kazanımı elde edilmiyorda proje 5,5 milyar dolar gibi bir maliyet çıkarılıyor ve proje bedeli yüksek olduğu için yatırım geciktiriliyor.. bunu vatandaş olarak anlamıyoruz. Yılda vergi veren 200-300 dedveytlik kaç gemi geçiyor boğazdan.. 250 m-300 genişlik 20-22 m derinlikte 47 km uzunluğundaki bir kanalın yatırım maliyeti 2 milyar doları geçmemeli.. devlet kaynaklarının etkin kullanımı esastır.. israf haramdır, ortalama 80 max120 gemi geçecektir (tabi orhangazi köprü gibi olmazsa..) alaettin 18 sa önce bu topraklarherkese yeter dağıtımda taş olsun yeterki bugün başladı bir gün biter akıllı bir baş olsun yeterki azim olsun yeterki Salih18 sa önce Yap işlet devret modeli olmasın da. Nasıl oluyorsa olsun. Malum köprülerden geçmesekte para öderken kanaldan geçmeden para ödemek bi garip olur. Tekrar Osmanlı Devleti 209918 sa önce Nasip Takdiri ilahi ben görevimi yaptım gerisini yöneticilerimiz bilir