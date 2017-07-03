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Mayınlı arazide yangın çıktı

Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Suriye'nin Kamışlı ilçesi arasında bulunan mayınlı arazide çıkan anız yangını paniğe neden oldu.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 16:51
Mayınlı arazide yangın çıktı

Suriye'nin Kamışlı kenti ile Nusaybin'e bağlı Durakbaşı Köyü arasındaki mayınlı bölgede anız yangını çıktı. Yangını gören vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerini bildirdi. İhbarın yapılmasının ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Nusaybin Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

4 saatlik süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 16:51
  1. mayınlı arazi
  2. yangın
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