Mayınlı arazide yangın çıktı
Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Suriye'nin Kamışlı ilçesi arasında bulunan mayınlı arazide çıkan anız yangını paniğe neden oldu.03 Temmuz 2017 Pazartesi 16:51
Suriye'nin Kamışlı kenti ile Nusaybin'e bağlı Durakbaşı Köyü arasındaki mayınlı bölgede anız yangını çıktı. Yangını gören vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerini bildirdi. İhbarın yapılmasının ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Nusaybin Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
4 saatlik süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.