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Büyük oyun ortaya çıkıyor! Yürüyüşe onlar da destek verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşün arka planı ortaya çıkıyor. Yürüyüşe FETÖ desteğini alan Kılıçdaroğlu HDP desteğini de aldı. HDP Eş Başkanı Kemalbay, “Yürüyüşü destekliyoruz. Daha ileri taşınması için üstümüze düşenleri yaparız” dedi.

23 Haziran 2017 Cuma 13:15
Büyük oyun ortaya çıkıyor! Yürüyüşe onlar da destek verdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun casusluktan 25 yıl hüküm giyen CHP Milletvekili Enis Berberoğlu için başlattığı yürüyüş terör örgütlerinin paralel şovuna dönüştü. Hem FETÖ hem de terör örgütü PKK'dan Kılıçdaroğlu'na tam destek geldi. Gülen’in avukatı Orhan Erdemli'nin “FETÖ’nün akıl hocası” olarak nitelediği Hüsamettin Cindoruk’un yönlendirmesiyle yollara düşen Kılıçdaroğlu'na darbecilikten tutuklanan FETÖ'cüler de eşlik etmeye başladı. Darbecilikten yargılanan askerlerin aileleri Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüdü. Terör örgütünün siyasi kanadı HDP de Kılıçdaroğlu'na yeşil ışık yaktı. HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, “Adalet yürüyüşü demokrasi yürüyüşünün bir parçasıdır, barış, özgürlük, eşitlik arayışının bir parçasıdır. Bu yürüyüşü destekliyoruz. Daha da ileri taşınması için üstümüze düşen sorumlulukları da yerine getirmeye hazırız” dedi.

CİNDORUK, CHP VE FETÖ

11 Haziran 2017 tarihinde eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk’u ziyaret eden Kılıçdaroğlu, görüşme sonrası, “Hem Türkiye’nin sorunlarını, dış politikayı konuştuk. Bir ufuk çizgisi çizdi Sayın Cindoruk” dedi. Cindoruk ise “Tünelin ucunda ışık yoktur. O ışığı yakmak için Kılıçdaroğlu’na büyük görev düşüyor” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu söz konusu görüşmeden yalnızca 4 gün sonra adalet yürüyüşüne başlarken, Cindoruk’un FETÖ ile olan irtibatı Fetullah Gülen’in 19 yıl avukatlığını yapan Orhan Erdemli’nin mahkemeye gönderdiği dilekçe ile ortaya çıkmıştı. Erdemli, FETÖ’nün İstanbul İmamı Ahmet Kara’nın kendisiyle görüşmek için Cindoruk’un ofisinde randevu verdiğini anlatmış ve “Onların akıl hocasıydı” ifadelerini kullanmıştı.

DARBECİLERİN SAVUNUCUSU

Sözkonusu yürüyüşe darbecilerin ailelerinin de destek vermesi dikkati çekti. Yüzlerce kişiyi şehit eden darbecilerin aileri ve FETÖ’ye kol kanat geren Kılıçdaroğlu, bugüne kadar 15 Temmuz şehitlerinin haklarını savunma adına en küçük bir temasta bulunmazken, 15 Temmuz’da öldürülen darbecilerin hakkını savunacağını da yine yürüyüş sırasında ilan etti.

AVRUPA’DAN MEDET UMDULAR

Her fırsatta ülkesini Avrupa’ya şikayet eden CHP'liler bu kez de şaşırtmadı. Berlin’de Adalet Çadırı adıyla sahneye çıkan CHP'liler, Türkiye’de adalet yok algısı oluşturarak, Uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışıyor. Çadırda, pazar gününe kadar adalet nöbeti tutacaklarını açıklayan CHP'lilerin, Türkiye’ye yurt dışından devşirme bir adalet getirmeyi hedefledikleri de böylece gün yüzüne çıkmış oldu. CHP Berlin Birlik Başkanı Kemal Kolat, “Yürüyüşü ve amacını hem Türklere hem de Almanlara anlatıyoruz, büyük destek görüyoruz” diye konuştu.

İl başkanı itiraf etti

Sosyal medyaya bomba gibi düşen bir video da CHPlilerin yürüyüşten kaos devşirmeye çalıştığını açıkça ortaya koydu. Ankara Batıkent Yeni Hipodrom’dan canlı yayın yapan Halk TV’de yürüyüş sırasında saz eşliğinde türkü söyleyen kişilerin yanına CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin de gelmişti. Türkü söylendiği için sesinin anlaşılamayacağını düşünen Keskin, yanında bulunan bir kişinin kulağına eğilerek, “Bu yürüyüşü kesmezsek varya, bu yürüyüş çok şeye gebe” demiş, yanındakiler tarafından mikrofonun açık olduğu hatırlatılarak uyarılmıştı.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 13:15
  1. hdp
  2. chp
  3. CHP Genel Başkanı
  4. chp yürüyüş
  • Ruhi Ruhi 54 dk önce
    Allahin .. üzerinde olsun kemal insAllah tez zamanda hesap verirsin
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR54 dk önce
    Yok bunların birbirinden farkı chp.hdp.fetö,dhkpc,hepsi aynı kanaldan,yani ALLAH(cc) düşmanları tarafından beslenip sokaklara salıyorlar,onların tuzaklarını ALLAH (cc) başlarına sarıp KAHRETSİN. AMİN
  • GorengozGorengoz1 sa önce
    Bu oyunu goremeyen zaten kördür
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