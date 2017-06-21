Büyük operasyon kapıda!

El Bab'ın DEAŞ'tan kurtarılmasıyla sona eren Fırat Kalkanı Harekatı'nın yanına bir yenisi daha eklenecek. Bölgeden sızma girişimleri ve ÖSO mensuplarına saldırıların artmasıyla YPG terör örgütünün kontrolündeki Tel Rıfat ve Miniğ Hava Üssü'nün ele geçirilmesi için düğmeye basıldı.

Tel Rıfat yakınlarındaki bölgelere çok sayıda tank ve obüs sevkiyatı yapıldı. Sevkiyattan görüntüler yerel kaynaklarca sosyal medyada paylaşıldı.