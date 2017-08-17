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Büyük operasyon… Böyle girdiler!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultanbeyli'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.Operasyona havadan polis helikopteri de destek verdi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 07:48
Büyük operasyon… Böyle girdiler!

İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında toplanarak saat 05.00 sıralarında konvoylar halinde ayrılan Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultanbeyli'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 20 şüpheliyi yakalamak için 22 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyona; özel harekat timleri, havadan da polis helikopteri destek verdi. 

Operasyon kapsamında Hamidiye Mahallesi, Eyyübi  Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katındaki bir daireye özel harekat timleri ile birlikte baskın düzenleyen polis ekipleri içeride aramalar yaptı.

Polis ekipleri, Fener Sokakta bulunan 3 katlı bir binanın giriş katındaki bir daireye de baskın düzenledi. Özel harekat timleri dairenin kapısını 'Kocbaşı' ile kırarak içeriye girdi. Aramalar sırasında çevrede polis ekiplerinin önlem aldığı görüldü. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.


 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 07:48
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