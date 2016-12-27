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Büyük operasyon başlıyor: 2500 asker karadan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sinyalini verdiği Münbiç operasyonunun detayları belli olmaya başladı.

Büyük operasyon başlıyor: 2500 asker karadan...
Eklenme: 27 Aralık 2016, 09:48
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın El Bab'tan sonra operasyon sinyali verdiği Münbiç için harekat planı hazırlandı. Hazırlanan plana göre El Bab DEAŞ’tan temizlendikten 10 gün sonra harekata başlanacak ve 2 bin 500 kişilik kara gücü Bab’tan 35 kilometre uzaktaki kente yönelecek.

2 BİN 500 KİŞİLİK KARA GÜCÜ

TSK-ÖSO ittifakı tarafından Münbiç için 2 bin 500 kişilik bir kara gücü hazırlandı. Kara güçleri 10 günlük bir sürede 35 kilometrelik bir mesafede bulunan Münbiç'e ulaşacakları tahmin ediliyor.

İHA'LAR DEAŞ'I İZLİYOR

Cerablus güneyinde 3 günde PYD'yi 13 köyden söktüklerini belirten muhalifler, “PYD'nin tek güvendiği nokta ABD'nin hava desteği olacak ve bu süreçte ABD'nin PYD'ye hava desteği verip vermeyeceğini de bilmiyoruz” şeklinde konuşuyor. El Bab merkez ve çevresinde DEAŞ'in her hareketliliği havadan takip ediliyor. DEAŞ militanları arasında yapılan telsiz konuşmalarında nöbet noktalarına gitmekte zorlandıkları ve çeşitli kamuflaj yöntemleri deneyerek dışarı çıktıkları dikkat çekiyor.

ABD İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Fırat Kalkanı operasyonu hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Münbiç konusunda PYD'nin bütün unsurların oradan çıkması konusunda ABD ile anlaştık. Bu çerçevede ortak komisyon Mümbiç'e gitti. Onların gözlemleri konusunda temaslarımız devam edecek. Bir oldu bittiye getirilemez. Rakka konusunda ise DEAŞ'le mücadelede en ufak bir şüphemiz yok.

El Bab'ta süren operasyonlarla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşin bu bölümü bitti ama şimdi Münbiç var. Münbiç'ten sonra Amerika ile el ele verebilirsek Rakka var" demişti. 

 
EtiketlerTSKterör örgütüPYDDAEŞfırat kalkanımünbiç
HABER YORUMLARI
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Mehmet Turalp

Insallah bu da sizin Emevi Camiinizde namaz kilmaniz gibi bir hüsran ile bitmez..Biz orada ölürken sizin yandaslariniz bizden caldiklari paralarla kizlarina 1001 Gece Masallarindaki gibi dügün yapsinlar... Biz aptaliz..Yuttuk bunlari.. Siz devam edin....Senin gibi tarihciler oldukca daha bizim gidecegimiz cok yol var.....Bir gün o ötekilestirdikleriniz de sokaga ciktiklarinda o zaman yüzünün alacagi hali görür gibiyim..Yiyin ve paylasin bakalim..Bu han-i yagma bu düzen bu devir sizin...

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Gûrbetçi

Merhaba arkadaşlar lûtfen harp sirlerini yayina vermeyin.Birazcik sırr saklayin ya.Bütün koordinatlari vermişsinizdir böyle şey olurmu ya.Harpdan anlayan birilerine bu yazdiklariniz yeter.lûtfen dikkatli olalim

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