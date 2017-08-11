Büyük mucize! Öldü diye üstüne bile örttüler, ama...

Bulancak'ta yaylaya ismini veren Karagöl'e serinlemek için giren Vedat Bektaş (13) bir süre sonra gözden kayboldu. Bir süre gölde aranan genç çevredekiler tarafından sudan baygın halde çıkartıldı. Öldü denilerek yol kenarına konulan ve üzeri örtülen çocuğun yaşadığını bölgedeki bir şantiyede mühendis olarak çalışan bir şahıs fark ederek suni teneffüs ve kalp masajı yaptı.