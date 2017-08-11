Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Büyük mucize! Öldü diye üstüne bile örttüler, ama...

Giresun’un Bulancak ilçesinin Karagöl Yaylası'nda göle giren ve boğulma tehlikesi geçirerek çıkartıldığında öldü diye üzeri örtülen çocuğu, bir vatandaşın suni teneffüsü ve kalp masajı kurtardı.

11 Ağustos 2017 Cuma 12:14
Büyük mucize! Öldü diye üstüne bile örttüler, ama...

Bulancak'ta yaylaya ismini veren Karagöl'e serinlemek için giren Vedat Bektaş (13) bir süre sonra gözden kayboldu. Bir süre gölde aranan genç çevredekiler tarafından sudan baygın halde çıkartıldı. Öldü denilerek yol kenarına konulan ve üzeri örtülen çocuğun yaşadığını bölgedeki bir şantiyede mühendis olarak çalışan bir şahıs fark ederek suni teneffüs ve kalp masajı yaptı.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 12:14
  1. Vedat Bektaş
  2. Bulancak
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstihbarat alındı… Özel timler hemen o bölgeye indirildi! Karşılaşılan manzara…
    1. İstihbarat alındı… Özel timler hemen o..
    2. Başkan Alıcık’tan ulaşım desteği
    3. Forum Erzurum’dan miniklere müjde:..
    4. Bakanlık'tan açıklama: Sınır kapısında..
    5. Büyük mucize! Öldü diye üstüne bile..
    6. İş kadını ‘Bunu yaparsam deve..
    7. FETÖ şüphelisini evinden çıktı…
    8. Elazığ’da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı
    9. Teröristler taş kırıcı makinelerle..
    10. Kayserispor, Galatasaray’a bileniyor
    11. İlk ihracatadeve kurban etti
    12. Yaşlı kadını eşyalarıyla sokağa attılar
    13. Hatay’da zırhlı banka aracına silahlı..
    14. Doğalgaza geçilince kalorifer dairesi..
    15. Fuhuş rezaleti! '3 yıllık imza attı,..
    16. Suudi Arabistan yalanladı! Halen daha..
    17. Almanya'dan Türkiye'ye 5.6 milyon..
    18. Ev sahipleri dikkat! Bunu yapmayan yandı
    19. Yozgat’ta otomobil tıra çarptı: 2 ölü
    20. Cezaevi firarisi "Örümcek Adam" gibi..
    Görmez'in aracı kendisine saldıranları utandırdı!
    Görmez'in aracı kendisine saldıranları utandırdı!
    Bodrum'da Öğretmenevi müdürü açığa alındı! İddialar oldukça vahim!
    Bodrum'da Öğretmenevi müdürü açığa alındı! İddialar oldukça vahim!
    Kemalist yazar Almanya, Rusya ve Hollanda'yı savundu!
    Kemalist yazar Almanya, Rusya ve Hollanda'yı savundu!
    Çevik kuvvete flaş talimat! Hacı, abi, başkan, kral...
    Çevik kuvvete flaş talimat! Hacı, abi, başkan, kral...