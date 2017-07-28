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Büyük Kudüs Mitingi'nde buluşuyoruz!

Terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik kuşatmasına karşılık milyonlar meydanlara iniyor. Büyük Kudüs Mitingi öncesi İşgalci İsrail'den sözde 'geri adım attık' mesajları vermesi ve bu mesajları verirken yine Filistinlilere saldırması ise dikkat çekti.

28 Temmuz 2017 Cuma 22:27
Büyük Kudüs Mitingi'nde buluşuyoruz!

Terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik kuşatmasına karşılık milyonlar meydanlara iniyor.

Pazar günü Yenikapı’da “Büyük Kudüs Mitingi” yapılacak. Bir çok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği miting ile milyonlar Kudüs’ün ve Filistinlilerin yanında olduğunu dünyaya haykıracak.

Büyük Kudüs Mitingi, 30 Temmuz Pazar günü saat 17.00’de Yenikapı’daki miting alanında yapılacak. Mitinge çok sayıda dernek, sivil toplum kuruluşu ve taraftar grupları destek veriyor.

Neler yaşandı?

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

Filistinliler, dedektörlerin yerleştirildiği günden beri Aksa'nın kapılarında toplanarak namazlarını burada eda ederken, sık sık İsrail polisinin sert müdahalelerine maruz kalıyordu.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin aldığı karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler 25 Temmuz'da kaldırılmıştı.

Müslümanlar, Kudüs alimlerinin çağrısı üzerine dün ikindi namazı için Harem-i Şerif'e geldi. İsrail polisi önce Aksa'nın bazı kapılarını açmadı. Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine dün Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları açıldı ve on binlerce kişi Harem-i Şerif'e girmeye başladı.

İsrail polisi daha sonra Aksa'nın içinde ve dışındaki Filistinlilere ses bombaları ve plastik mermilerle müdahale etmeye başladı ve Aslanlı (Esbat) Kapısı dışındaki tüm kapıları kapattı. Polisin müdahalesinde yüzden fazla Filistinli yaralandı.

Bu durum Filistinliler ile İsrail polisi arasında Aksa'nın avlusunda ve kapılarında arbedeye yol açtı. Yatsı namazından sonra İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya girerek Kıble Mescidi'ndeki Müslüman cemaati zorla dışarı çıkarmaya çalıştı. Kudüs İslami Vakıflar Medya Koordinatörü Firas ed-Dibs, İsrail güçlerinin, müdahale etmek için Kıble Mescidi'ndeki kapılarından birini kırmaya çalıştığını ifade etti.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 22:27
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  2. Terör devleti İsrail
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  5. Mescid-i Aksa Mitingi
  • Yaşasın islam birliği Yaşasın islam birliği 32 dk önce
    Başlık vurucu olmuş
  • vatansevervatansever33 dk önce
    Gulya ustunu ort, acik kalmissın ,kendini arz.i mevud da goruyorsun..zaten ac siyonist kendini arz.i mevudda gorurmus..
  • Ümmetin GenciÜmmetin Genci33 dk önce
    Bekleyin geleceğiz israile, bütün ümmet geleceğiz.Bir ümmet Cumayı beraber kılacağız.
  • Celal okumuşCelal okumuş34 dk önce
    haydi mescidi aksa icin israile karsi miting yapiyoruz. ya, alemi islam icin cok oneme sahip olan ayasofya icin kime karsi miting yapacagiz? ayasofyayi acmadan, guya israile karsi miting yapmak sadece yalandan bir gosteristir. reisimiz en kisa zamanda ayasofyayi acmali. acmali ki kafire karsi koyacak gucu olsun.
  • gulyagulya45 dk önce
    ne yaparsaniz yapin Israel Tayyibi ve bütün araplarida püf eder gecer, adamlar güclüdür, artik Kabul ediniz. Tayyibin cesareti varsa gitsin filistine, o Zaman beli olur.
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